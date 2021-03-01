





::. Оптимизация водного режима. Знать биология – предвидеть результат | Овощеводство Оптимизация водного режима. Знать биология – предвидеть результат

И в самом деле, невозможно получить ощутимо полезный результат, переложив все заботы выращивания на те природные условия (климат, почву), которые ежегодно складываются естественно. Нет, для достижения желаемого – массы и качества продукции культур – необходимо постоянное и целенаправленное вмешательство человека, его грамотная помощь в каждом из «критических» для растений моментов за его длинную или укороченную вегетацию. Все известные ученые-растениеводы (в частности овощеводы) в своих научных трудах неустанно подчеркивали, что хорошие урожаи можно получать только на основе знания биологических закономерностей и особенностей растительных организмов, их требовательности к почвенной разновидности или составу грунта; температуре, влажности почвы и воздуха; количеству влаги и элементов питания. Словом, изменению всей совокупности условий с момента прорастания семени и до образования плодов с новым поколением семян. Любой растительный организм представляет собой очень сложную структуру, четко реагирующую на изменение условий внешней среды изменением направенности внутренних биохимических реакций, чтобы при благоприятном сочетании условий дать урожай выше и качественнее, а при неблагоприятном – с честью выйти из положения, сохранив достаточно сил на создание удовлетворительного урожая. Ранее мы уже приводили примеры возникновения в овощных растениях разной длины «цепочек» биохимических реакций, являющихся следствием тех или иных воздействий на растения извне или от внутренних возрастных (стадийных) состояний. Теперь соберем примеры воздействий, по которым при знании биологии растений можно определять (предвидеть) конечный результат. Биологические характеристики растений нагляднее всего проявляются через сортовые особенности в водном и пищевом режимах, а в теплицах – на фоне поддерживаемых микроклиматических параметров. Подробно на сортах и гибридах культур останавливаться нет возможности из-за их многочисленности. Можно отметить только, что отличия касаются их количественных потребностей в воде, элементах питания, температуре и прочих моментах ростовых процессов.



В жизнедеятельности растений многое связано с водным режимом. Обеспечивая его оптимизацию в процессе вегетации, можно избежать ненужных для растений стрессов и не снижать возможный уровень урожайности. При выровненном посевном материале любой овощной культуры своевременные и дружные всходы обеспечит постоянная, с момента посева, увлажненность почвы, необходимая семенам данного вида растения в соответствии с их требовательностью для набухания. При недостатке и избытке влаги, а также разных колебаниях почвенной увлажненности в этот непродолжительный и ответственный для будущих растений период можно предвидеть позднюю всхожесть, изреженность и ослабленность сеянцев.

Умеренная увлажненность разной рассады – залог ее выровненности, невытянутости (неослабленности), соответствующей окраски, нарастания здоровой и разветвленной корневой системы, способности к лучшему прохождению этапов световой, температурной и воздушной закалки. Действие поливной воды разной температуры и в разные дневные часы в теплицах неоднократно изучали опытным путем. Но оно без труда могло быть угадано по особенностям поглощения и движения влаги в растениях.

Почему нельзя поливать растения холодной водой?

Допустим, грунт имеет стабильную (не колеблющуюся в течение суток) температуру 17...18 °C. Для огурцов это нижний предел оптимума. При наличии достатка влаги по всей корнеобитаемой зоне растения стабильно поглощают, пропускают через себя и испаряют воду. В росте и развитии все обстоит нормально. Но приходит время восполнить водный запас поливом. Не замерив температуру, полили водопроводной водой в 14...15 °C.

При достаточной дозе вода быстро проникла во все поры грунта, и последний быстро принял температуру воды. Корни значительно изменили скорость поглощения воды, а в стеблях и побегах сократилось ее прохождение. В листьях стал нарастать дефицит влаги. Хорошо, если температура невысокая, а погода пасмурная. При яркой освещенности и возможном перегреве в теплице последствия такого полива могут быть самыми плачевными.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.