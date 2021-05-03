

::. Несколько полезных советов от заслуженного агронома России | Овощеводство Несколько полезных советов от заслуженного агронома России

Каждый отдельный прием ухода за овощными культурами, проведенный в нужное время и с должным качеством, поддерживает наследственный потенциал растений на возможный высокий урожай. Еще большее значение имеют для этого несколько приемов, проводимых одновременно или последовательно близко по времени

Совместное применение минеральных удобрений с органическими (или первых на фоне вторых), макро- и микроэлементами является надежной гарантией эффективности действия каждого удобрительного компонента на ростовые и продуктивные процессы культур. То, что не сможет быстро использоваться из органики, дополнят минеральные удобрения, а органика продлит действие израсходованных элементов от собственного постепенного разложения (минерализации).

Микроэлементы всегда лучше действуют на фоне макроэлементов, а последние – при наличии первых. Навоз и, особенно, перегной всегда позволяют существенно снижать дозы минеральных удобрений для получения равных по величине урожаев. Такие же и еще дополнительно полезные действия оказывает основная заправка почвы с обязательным применением известкования. Корневая и внекорневая подкормки удобрениями с тем же питательным элементом помогут избавиться от повторной корневой подкормки в случае подачи растениями сигнала о недостаточном питании. Внекорневая дача элемента даже быстрее, чем через корни, доставит его в нужное место.

Азотные подкормки вместе с молибденовым удобрением обеспечат лучший рост и развитие бобовым культурам, а у огурцов помогут избежать излишнего накопления нитратов. Противонитратное действие обнаруживается, если в подкормках сочетать азот с фосфором или (что делается чаще) с калием. В теплицах некоторых европейских стран при выращивании на торфяном грунте получают урожаи вдвое больше наших. Это достигается в том числе и за счет того, что все поливы заменяют подкормками слабой концентрации. Этот опыт может быть применим и в огородных тепличках с огурцами. Хотя бы сочетанием двух подкормок в неделю с одним чистым поливом.

Обработки растений ядохимикатами, не всегда полностью ликвидирующие болезнь или вредителя, но всегда негативно отражающиеся на физиологии, для поддержки и укрепления растений можно соединять с внекорневыми подкормками. Старинный тепличный прием полуденного полива огурцов в жаркие дни в период их плодоношения, – закрытие теплицы на 2-3 часа и добавка в воздух тем или иным способом углекислого газа – всегда приводил к образованию большего числа женских цветков и ускорению роста плодов пчелоопыляемых сортов.

Полив растений с хорошим промачиванием корнеобитаемого слоя почвы или грунта требует немедленного рыхления политой поверхности для удержания влаги и ее лучшего использования на рост и урожай. При формировании тепличных культур полезно и одновременное нормирование нагрузки их плодами. У плодоносящих огурцов при обрезке боковых побегов разных порядков следует оставлять не более двух десятков завязей разного возраста. У томатов, формируемых в один или несколько стеблей, с удалением пасынков в раннем возрасте нужно удалять последние (самые слабые) бутоны во всех кистях. У баклажанов в каждой развилке побегов оставляют наиболее крупный бутон или цветок, удаляя при этом слабые побеги.

Прореживание посевных культур (первое и второе) следует обязательно сопровождать поливом (или подкормкой) во избежание возможного повреждения корней и завядания оставляемых в рядках растений. То же желательно делать после прополок со значительной засоренностью. Известно немало овощных культур, которые оказываются взаимополезными друг другу при размещении на одной грядке: защитой от вредителей (отпугиванием), стимуляцией ростовых процессов, даже улучшением вкуса продукции. Напомним только об одной культуре – шпинате. Даже если сам он и не даст обильного урожая, все его соседи будут лучше расти и развиваться от корневых выделений активного ростового вещества – сапонина. Все совместные посадки и посевы овощей (обычные или уплотнительные) существенно увеличивают продуктивность единицы площади, а также полезную силу почвенного плодородия и применяемых удобрений.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 145 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.