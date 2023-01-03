



::. Борьбу с фитофторозом томатов начинаем ещё до посева семян | Овощеводство / Здоровье дачного участка Борьбу с фитофторозом томатов начинаем ещё до посева семян

Фитофтороз поражает все надземные органы растения. Сначала заболевание проявляется на верхних листьях в виде пятен, обычно удлиненных, часто сливающихся; затем поражает плоды.

На плодах появляются подкожные, расплывчатые коричневато-бурые пятна, затем увеличиваются и поражают всю поверхность. Часто снятые зеленые плоды при дозаривании чернеют, что говорит о поражении их фитофторозом.

Фитопатоген зимует в почве, в растительных остатках, а также на семенах. Поэтому и профилактику необходимо начинать с семян. Для обеззараживания семян существуют специальные препараты, а старым и проверенным способом является обработка семян в течение 15 мин в 1% -ом растворе марганцовки. После такой обработки семена необходимо хорошо промыть проточной водой.

Фитопатоген может сохраняться и в почве. Не следует брать почву для составления почвогрунта для рассады с огорода, особенно для рассады томатов с мест, где выращивались томаты или картофель. А если при составлении почвогрунта вы используете почву с огорода, то необходимо провести её дезинфекцию. Одним из надежных способов является прокаливания почвы в духовке.

О выращивании рассады томатов мы будем говорить подробно. Разберем, чем и когда подкармливать, как правильно производить поливы, о требованиях рассады к температурным режимам. Важно вырастить крепкую, здоровую рассаду. Сильные растения реже подвергаются заболеваниям, в том числе и заболеванию фитофторозом.

Не следует высаживать рассаду на то же место, где росли томаты в прошлом году. Высадите рассаду в другую теплицу, там, где росли огурцы или перцы. Если такой возможности нет, то обязательно произведите осенью дезинфекцию теплицы, и почвы.

Не следует загущать посадки. Я в основном выращиваю полудетерминентные и индетерминантные сорта и гибриды. На 1 кв. м я высаживаю по 3 куста. Если вы выращиваете на своем участке картофель, то постарайтесь произвести посадки картофеля, как только возможно дальше от томатной теплицы. Картофель быстрее поражается фитофторозом, и болезнь быстро переходит на томаты.

Почва должна быть заправлена всеми необходимыми элементами питания, не забывайте, что сильные растения реже подвергаются заболеваниям.

Влажный воздух в теплице также способствует развитию фитофтороза. Поэтому поливы производите не часто (раз в 4-6 дней) в зависимости от погоды, но обильно, чтобы промочить корнеобитаемый слой почвы. Поливы производите в первой половине дня, и после полива обязательно проветривайте теплицу, чтобы к вечеру верхний слой почвы слегка подсох. Вообще старайтесь реже закрывать двери в теплице, где выращиваете томаты. Хорошим способом полива для томатов является капельный полив, где влага подается непосредственно в корень растения, остальная поверхность почвы при таком поливе остается сухой, а соответственно и не повышается влажность воздуха в теплице. Я забыл, что такое фитофтороз томатов после того, как установил капельный полив.

Ну а если фитофтороз является постоянным гостем в вашей теплице, то проводите профилактические обработки, опрыскивания по листьям растения специальными препаратами, бордоской жидкостью, хлор окисью меди. Конечно, в пищу потреблять плоды после обработки этими препаратами можно через определенный промежуток времени.

Но существуют и народные способы, они менее эффективны, но зато безобидны для нашего здоровья.

200 г чеснока, а можно и чесночных стрелок растолочь, залить в банке небольшим количеством воды, закрыть крышкой и настоять 4-5 ч. После чего настой процеживают, разбавляют в 10 л воды и этим раствором опрыскивают томаты по листьям. Такие обработки производят каждые 10-15 дней.

Ну а если фитофтороз все-таки поразил ваши томаты, то основной задачей на этом этапе будет сохранение части плодов. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас необходимо начинать профилактику с посева семян. И не забывайте на всех этапах, что болезни и вредители чаще поражают ослабленные растения.











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::. прочитало: 494 | автор: sadovod | 18 января 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.