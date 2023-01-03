Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Борьбу с фитофторозом томатов начинаем ещё до посева семян | Овощеводство / Здоровье дачного участка
 Борьбу с фитофторозом томатов начинаем ещё до посева семян
Фитофтороз поражает все надземные органы растения. Сначала заболевание проявляется на верхних листьях в виде пятен, обычно удлиненных, часто сливающихся; затем поражает плоды.
На плодах появляются подкожные, расплывчатые коричневато-бурые пятна, затем увеличиваются и поражают всю поверхность. Часто снятые зеленые плоды при дозаривании чернеют, что говорит о поражении их фитофторозом.
Фитопатоген зимует в почве, в растительных остатках, а также на семенах. Поэтому и профилактику необходимо начинать с семян. Для обеззараживания семян существуют специальные препараты, а старым и проверенным способом является обработка семян в течение 15 мин в 1% -ом растворе марганцовки. После такой обработки семена необходимо хорошо промыть проточной водой.
Фитопатоген может сохраняться и в почве. Не следует брать почву для составления почвогрунта для рассады с огорода, особенно для рассады томатов с мест, где выращивались томаты или картофель. А если при составлении почвогрунта вы используете почву с огорода, то необходимо провести её дезинфекцию. Одним из надежных способов является прокаливания почвы в духовке.
О выращивании рассады томатов мы будем говорить подробно. Разберем, чем и когда подкармливать, как правильно производить поливы, о требованиях рассады к температурным режимам. Важно вырастить крепкую, здоровую рассаду. Сильные растения реже подвергаются заболеваниям, в том числе и заболеванию фитофторозом.
Не следует высаживать рассаду на то же место, где росли томаты в прошлом году. Высадите рассаду в другую теплицу, там, где росли огурцы или перцы. Если такой возможности нет, то обязательно произведите осенью дезинфекцию теплицы, и почвы.
Не следует загущать посадки. Я в основном выращиваю полудетерминентные и индетерминантные сорта и гибриды. На 1 кв. м я высаживаю по 3 куста. Если вы выращиваете на своем участке картофель, то постарайтесь произвести посадки картофеля, как только возможно дальше от томатной теплицы. Картофель быстрее поражается фитофторозом, и болезнь быстро переходит на томаты.
Почва должна быть заправлена всеми необходимыми элементами питания, не забывайте, что сильные растения реже подвергаются заболеваниям.
Влажный воздух в теплице также способствует развитию фитофтороза. Поэтому поливы производите не часто (раз в 4-6 дней) в зависимости от погоды, но обильно, чтобы промочить корнеобитаемый слой почвы. Поливы производите в первой половине дня, и после полива обязательно проветривайте теплицу, чтобы к вечеру верхний слой почвы слегка подсох. Вообще старайтесь реже закрывать двери в теплице, где выращиваете томаты. Хорошим способом полива для томатов является капельный полив, где влага подается непосредственно в корень растения, остальная поверхность почвы при таком поливе остается сухой, а соответственно и не повышается влажность воздуха в теплице. Я забыл, что такое фитофтороз томатов после того, как установил капельный полив.
Ну а если фитофтороз является постоянным гостем в вашей теплице, то проводите профилактические обработки, опрыскивания по листьям растения специальными препаратами, бордоской жидкостью, хлор окисью меди. Конечно, в пищу потреблять плоды после обработки этими препаратами можно через определенный промежуток времени.
Но существуют и народные способы, они менее эффективны, но зато безобидны для нашего здоровья.
200 г чеснока, а можно и чесночных стрелок растолочь, залить в банке небольшим количеством воды, закрыть крышкой и настоять 4-5 ч. После чего настой процеживают, разбавляют в 10 л воды и этим раствором опрыскивают томаты по листьям. Такие обработки производят каждые 10-15 дней.
Ну а если фитофтороз все-таки поразил ваши томаты, то основной задачей на этом этапе будет сохранение части плодов. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас необходимо начинать профилактику с посева семян. И не забывайте на всех этапах, что болезни и вредители чаще поражают ослабленные растения.





Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 494 | автор: sadovod | 18 января 2023 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама





календарь
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2023 (7)
Декабрь 2022 (10)
Ноябрь 2022 (10)
Октябрь 2022 (11)
Сентябрь 2022 (12)
Август 2022 (7)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"