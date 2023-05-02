Огород в мае. Посевы и высадка рассады

Ранней весной, как только сойдет снег и почва будет готова к посевам, а именно при перекопке рассыпаться и не прилипать к лопате, приступают к посеву холодостойких культур, о чем мы уже много говорили в предыдущих наших встречах. И чтобы не повторяться, лишь кратко напомню. Семена холодостойких культур начинают прорастать при низких температурах, а всходы выдерживают небольшие заморозки. К таким культурам относятся морковь, редис, салат, укроп, петрушка, свекла и другие. Эти культуры можно сеять в первую очередь. Не желательны ранние посевы из этого списка лишь свёклы. Свёкла выносит небольшие заморозки, но подмораживание в последствии часто приводит к цветушности. Следует поторопиться с посевом редиса, пока еще есть темные ночи. Совсем скоро у нас под Санкт-Петербургом их не будет, а будут лишь белые ночи. А редис при длинном дне быстро переходит к своей главной функции: выбрасывает цветоносы и формирует семена, конечно, в ущерб корнеплодам.

Как только прогреется почва до 10-12°C, можно приступать к посадке лука-севка, и задерживаться с посадкой этой культуры не желательно, если вы планируете получить урожай лука-репки. Теплая погода способствует активному росту надземной части, при формировании мелкой луковицы. Если вы выращиваете лук на перо, то посевы можно произвести в мае, а можно и позже. Оптимальная кислотность почвы для репчатого лука pH 6,5-7. Почву заправляют с осени органическими удобрениями (компост, перегной) и минеральными фосфорными и калийными. Свежий навоз под лук не вносят. Весной вносят азотные удобрения карбамид или аммиачную селитру 20 г. на 1 м кв. Глубина посадки лука-севка 1 см от вершины луковички. Расстояние между луковицами– 6-8 см, а между рядами 15-20 см. Лук на перо сажают чаще или вплотную друг к другу.

В начале мая можно посеять семена теплолюбивых культур, таких как огурец, тыква, кабачок, патиссон, но пока только на рассаду. Высаживают рассаду этих культур на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков. У нас под Санкт-Петербургом это начало июня или конец мая. А возраст рассады должен быть не более месяца. Все эти культуры плохо переносят пикировку, посевы производят сразу в персональные тары. Глубина посева семян огурца и патиссона - 1,5-2 см, тыквы – 4-5 см, кабачка – 3-4 см.

Не торопитесь рано сажать картофель. В холодной почве картофель медленно прорастает и часто повреждаются ризоктонией. У нас под Санкт-Петербургом посадку лучше производить во второй половине мая. Почву под картофель лучше готовить с осени. Осенью под перекопку вносят органические удобрения: перегной или компост по 5-6 кг на м кв. суперфосфат и сульфат калия по 15-20 г на 1 кв. м, весной вносят азотные удобрения по 10-15 г карбамида на 1 кв. м. Картофель хорошо растет на слабокислых почвах, где pH от 5,0 до 6,0. Борозды нарезаются на расстояние 50-60 см друг от друга, глубиной 15 см. По дну раскладываются клубни с интервалом 25 - 30 см. После борозды засыпают.

В средней полосе России и у нас в Ленинградской области в начале мая высаживают на постоянное место рассаду ранней белокочанной капусты, к этому времени возраст рассады должен быть 45-50 дней.

А в конце мая на постоянное место высаживают рассаду среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов и гибридов капусты. При этом возраст рассады должен быть 35-45 дней.

Лучшие почвы для капусты - легкосуглинистые и супесчаные, хорошо прогреваемые, с грунтовыми водами не выше 70-80 см от поверхности. Кислотность близкая к нейтральной, где pH от 6,3 до 7,0. Капуста не выносит кислых почв, хорошо отзывается на свежее известкование и органические удобрения навоз или перегной в нормах 4-6 кг/м2. Все нормы удобрений необходимо корректировать, в зависимости от плодородия почвы и от количества удобрений, внесенных под предыдущие культуры.

Рассаду ранних сортов и гибридов капусты высаживают на расстоянии 35 см в ряду и 50 - 60 см между рядами, среднеспелых, среднепоздних на расстоянии 50 — 60 см друг от друга, и 50 - 60 см между рядами. Поздних, чтобы получить крепкие кочаны высаживают по схеме 70х70.

В последних числах мая и при благоприятных погодных условиях можно посеять теплолюбивые культуры огурец, кабачок, патиссон, тыкву. Это светолюбивые культуры, хорошо отзываются на органические удобрения, из всех этих культур наиболее требовательна к свету тыква. Почва должна быть подготовлена с осени, осенью под перекопку вносят по 8 -10 кг органики на 1 м кв, и по 30 г суперфосфата и сульфата калия. Весной 20 г карбамида, или другого азотного удобрения. Конечно, если с осени почва не подготовлена, все удобрения вносят весной. Оптимальная кислотность почвы для огурца и кабачка pH от 6,5 до 7. Тыква хорошо растет на слабокислых почвах, где pH 5,5-6.

Семена огурца сеют на глубину 1,5-2 см из расчета 3-4 растения на кв. м. Семена кабачка сеют на глубину 4 см, а тыквы на глубину от 4 до 6 см.

Тыкву и кабачки часто садоводы выращивают прямо на прошлогодних компостных кучах и получают неплохие урожаи. При таком способе выращивания не требуются подкормки в течение всего периода вегетации.

Если в конце мая стоит теплая погода, почва хорошо прогрелась, а прогноз не предвещает похолоданий, то в последних числах мая можно высадить в теплицу рассаду томатов и перцев, но об этом мы будем говорить подробнее.







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