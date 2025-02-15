Путь к урожаю начинается с семян

Путь к урожаю начинается с выбора и подготовке семян. Сегодня мы поговорим, как подготовить семена к посеву, чтобы вскоре получить богатый урожай.

В настоящее время в продаже имеются семена обработанные производителем и помещенные в питательную оболочку - дражжированные семена. Такие семена уже готовы к посадке, их можно смело сеять в грунт, не замачивая.

А вот если вы приобрели семена, не подготовленные к посеву, то желательно…., а что желательно, об этом мы и поговорим.



И первое – это выбор семян. Приобретайте семена у проверенных, надежных поставщиков. Не следует приобретать семена на рынке у случайных продавцов.

Перед посевом удалите самые мелкие и поврежденные.

Но и среди отобранных, лучших по внешним признакам семенах, бывают различные скрытые дефекты: это вирусные инфекции, и недостаток составных биохимических веществ.

Над этим и следует поработать.

Для устранения вирусной инфекции в настоящее время имеются в продаже различные препараты. Для этих целей я не раз применял серебромедин.

Хорошим и проверенным способом устранения вирусной инфекции на семенах является термообработка. Для этого можно использовать обычный термос. В термос наливают воду, таким образом, чтобы темтература воды была 50-52оС. Затем в эту воду погружают семена в марлевом мешочке на 20 минут.

Очень важно соблюдать температурный режим. При более высоких температурах возможно повреждение семян или потеря всхожести, при более низких температурах обработка семян не даст должного эффекта. После семена остужают в холодной воде, затем подсушивают.



После обеззараживания желательно обработать семена микроэлементами или стимуляторами роста.

Старым проверенным способом обработки семян, является обработка в настое древесной золы. В золе есть практически все макро и микроэлементы, кроме азота. Для обработки столовую ложку золы разводят в ? л воды. Хорошо перемешивают и желательно настоять 24 часа. Затем в марлевом мешочке в раствор погружают семена на 4-5 часов. После этой процедуры семена не промывают, а сразу приступают к посевам или предварительному прорастанию. Также в продаже в настоящее время существуют и специальные препараты для обработки семян микроэлементами или стимуляторами роста.

Если вы надумаете предварительно перед посевом прорастить семена, то необходимо знать, что для прорастания семян нужны тепло, влага и воздух. При недостатке хотя бы одного фактора прорастания семян не последует. Для этого семена помещают во влажную ткань, и во избежание высыхания ткани убирают в полиэтиленовый пакет. Оптимальная температура для прорастания семян большинства огородных и декоративных культур 22-25оС.

Хорошего ВАМ урожая и всего самого доброго!

Г. Соколов



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