О роли почвенной биоты в в процессах формирования почвенного плодородия

Почвенная биота — это комплекс разнообразных почвенных организмов, основной частью которой являются микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) а также простейшие животные организмы, например черви.

Их количество в 1 г хорошо окультуренной почвы может исчисляться миллиардами, а общая масса в 1 гектаре может достигать до 10 т.

Почвенная биота принимает активное участи в формировании почвенного плодородия: минерализации органических веществ: растительных остатков, животных, органических удобрений. Дело в том, что органические соединения не являются питанием для растений, но зато являются хорошим питанием для почвенной биоты. И после переработки органики почвенной биотой одна часть органического вещества минерализуется полностью, а другая — переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов. После минерализации органических соединений элементы питания с почвенным раствором поглощаются корневой системой растения.

Существуют клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из атмосферы и обогащают им почву.

Почвенные организмы также способствуют перемешиванию органической и минеральной частей почвы.

Между различными группами микроорганизмов существуют симбиотические (взаимно полезные) связи, и антибиотические, при которых микроорганизмы выделяют в почву вещества, подавляющие развитие других микроорганизмов. Это явление используется в сельском хозяйстве в очищении почвы от фитопатогенной микрофлоры.

Активность и количество почвенной биоты главным образом зависит от наличия в почве органического вещества. Внесение в почву органических удобрений: навоза, птичьего помета, сидератов, соломы активизирует почвенную биоту и значительно улучшает плодородие почвы.

Г. Соколов

