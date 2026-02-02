Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. О роли почвенной биоты в в процессах формирования почвенного плодородия | Овощеводство / Удобрения
О роли почвенной биоты в в процессах формирования почвенного плодородия
Почвенная биота — это комплекс разнообразных почвенных организмов, основной частью которой являются микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) а также простейшие животные организмы, например черви.
Их количество в 1 г хорошо окультуренной почвы может исчисляться миллиардами, а общая масса в 1 гектаре может достигать до 10 т.
Почвенная биота принимает активное участи в формировании почвенного плодородия: минерализации органических веществ: растительных остатков, животных, органических удобрений. Дело в том, что органические соединения не являются питанием для растений, но зато являются хорошим питанием для почвенной биоты. И после переработки органики почвенной биотой одна часть органического вещества минерализуется полностью, а другая — переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов. После минерализации органических соединений элементы питания с почвенным раствором поглощаются корневой системой растения.
Существуют клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из атмосферы и обогащают им почву.
Почвенные организмы также способствуют перемешиванию органической и минеральной частей почвы.
Между различными группами микроорганизмов существуют симбиотические (взаимно полезные) связи, и антибиотические, при которых микроорганизмы выделяют в почву вещества, подавляющие развитие других микроорганизмов. Это явление используется в сельском хозяйстве в очищении почвы от фитопатогенной микрофлоры.
Активность и количество почвенной биоты главным образом зависит от наличия в почве органического вещества. Внесение в почву органических удобрений: навоза, птичьего помета, сидератов, соломы активизирует почвенную биоту и значительно улучшает плодородие почвы.   
Г. Соколов           
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 278 | автор: sadovod | 29 января 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2026 (6)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (2)
Октябрь 2025 (2)
Сентябрь 2025 (5)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"