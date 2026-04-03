::. Копать или не копать? | Овощеводство / Ваш сад
 Копать или не копать?
Копать почву или достаточно рыхлить?
Давайте обратимся к природе. Ведь на лугах и в лесу никто не перекапывает почву. Растения чувствуют себя превосходно. Так надо ли перекапывать почву в огороде? Может просто достаточно рыхления?

Давайте разбираться.
В природе между растениями идет жесткая конкуренция. Выживают те растения, для которых условия на данном конкретном участке оптимальны. Растения вырастают, питаясь за счет естественного плодородия почвы, затем отмирают и все вынесенные элементы питания вновь возвращаются в почву. Сначала они являются питанием почвенной биоты, после этого часть их минерализуется и становится питанием для других растений, а часть переходит в форму гумусовых веществ.

А теперь перенесемся на наши садовые участки.
Возможно, на наших садовых участках без нашего вмешательства росли бы репейник, ольха и другие дикорастущие культуры. Стоит только посмотреть на запущенные участки, и это становится очевидным. Но мы сажаем розы, смородину, крыжовник и другие декоративные, плодово-ягодные культуры и огородные культуры. Кроме того, каждый год с урожаем выносится значительная часть элементов питания, которая не возвращаются в почву.   Понятно, что без удобрений и создания условий на наших садово-огородных культур ярко цветущих роз и хорошего урожая не видать.
Об этом гласит один из законов земледелия, закон возврата: «Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения».
Но как вносить удобрения? Заделывать в почву перекопкой или просто разбросать по поверхности и заделать рыхлением?
Оба способа имеют свои плюсы и свои минусы.
Перекопка почвы позволяет равномерно насытить необходимыми элементами питания весь корнеобитаемый слой. Особенно это касается таких удобрений, как фосфорные и калийные. Фосфор и калий малоподвижны в почве. Разбрасывание фосфорных и калийных удобрений по поверхности, или их неглубокая заделка рыхлением не принесут нужного результата. Перекопка делает почву рыхлой, мягкой. В процессе перекопки повреждаются уже тронувшиеся в рост сорняки. При осенней перекопке нарушается покой многих вредителей сада и огорода и част их погибают.
Но в почве живут микроорганизмы, которые улучшают плодородие почвы, минерализуют органические соединения. Азотофиксирующие бактерии азот, находящийся в воздухе, перерабатывают в доступную для растений форму.
Роль почвенной биоты велика, и все они могут существовать в определённых слоях почвы. Для аэробных организмов необходим воздух, для анаэробных – его отсутствие.
Перекапывая почву. Мы нарушаем покой не только вредителей сада и огорода, но и полезных живых почвенных организмов, которые после перекопки частично погибают.
А в 1 г хорошо окультуренной почвы количество микроорганизмов достигает нескольких миллиардов, а общая их масса в одном гектаре иногда достигает 10 т.
А как обрабатываете почву на своем садовом участке Вы?
Г. Соколов








