Копать или не копать?

Копать почву или достаточно рыхлить?

Давайте обратимся к природе. Ведь на лугах и в лесу никто не перекапывает почву. Растения чувствуют себя превосходно. Так надо ли перекапывать почву в огороде? Может просто достаточно рыхления?



Давайте разбираться.

В природе между растениями идет жесткая конкуренция. Выживают те растения, для которых условия на данном конкретном участке оптимальны. Растения вырастают, питаясь за счет естественного плодородия почвы, затем отмирают и все вынесенные элементы питания вновь возвращаются в почву. Сначала они являются питанием почвенной биоты, после этого часть их минерализуется и становится питанием для других растений, а часть переходит в форму гумусовых веществ.



А теперь перенесемся на наши садовые участки.

Возможно, на наших садовых участках без нашего вмешательства росли бы репейник, ольха и другие дикорастущие культуры. Стоит только посмотреть на запущенные участки, и это становится очевидным. Но мы сажаем розы, смородину, крыжовник и другие декоративные, плодово-ягодные культуры и огородные культуры. Кроме того, каждый год с урожаем выносится значительная часть элементов питания, которая не возвращаются в почву. Понятно, что без удобрений и создания условий на наших садово-огородных культур ярко цветущих роз и хорошего урожая не видать.

Об этом гласит один из законов земледелия, закон возврата: «Вещество и энергия, отчужденные из почвы с урожаем, должны быть компенсированы (возвращены в почву) с определенной степенью превышения».

Но как вносить удобрения? Заделывать в почву перекопкой или просто разбросать по поверхности и заделать рыхлением?

Оба способа имеют свои плюсы и свои минусы.

Перекопка почвы позволяет равномерно насытить необходимыми элементами питания весь корнеобитаемый слой. Особенно это касается таких удобрений, как фосфорные и калийные. Фосфор и калий малоподвижны в почве. Разбрасывание фосфорных и калийных удобрений по поверхности, или их неглубокая заделка рыхлением не принесут нужного результата. Перекопка делает почву рыхлой, мягкой. В процессе перекопки повреждаются уже тронувшиеся в рост сорняки. При осенней перекопке нарушается покой многих вредителей сада и огорода и част их погибают.

Но в почве живут микроорганизмы, которые улучшают плодородие почвы, минерализуют органические соединения. Азотофиксирующие бактерии азот, находящийся в воздухе, перерабатывают в доступную для растений форму.

Роль почвенной биоты велика, и все они могут существовать в определённых слоях почвы. Для аэробных организмов необходим воздух, для анаэробных – его отсутствие.

Перекапывая почву. Мы нарушаем покой не только вредителей сада и огорода, но и полезных живых почвенных организмов, которые после перекопки частично погибают.

А в 1 г хорошо окультуренной почвы количество микроорганизмов достигает нескольких миллиардов, а общая их масса в одном гектаре иногда достигает 10 т.

А как обрабатываете почву на своем садовом участке Вы?

Г. Соколов

















