



::. Почему чеснок желтеет весной? | Овощеводство / чеснок Почему чеснок желтеет весной?

Нередко в руках неопытных огородников чеснок начинает желтеть уже весной, на самой ранней стадии развития, в результате чего растения приостанавливаются в росте и оказываются не в силах раскрыть весь свой потенциал – урожай оставляет желать лучшего. В чем причина такого явления и как помочь растениям избежать подобной неприятности?

Одной из самой распространенной причиной пожелтения листьев озимого чеснока в весеннее время является неправильно рассчитанный, а точнее слишком ранний срок посадки зубков. В этом деле дачники должны ориентироваться на погодные условия своего региона проживания и рассчитывать период посадки озимого чеснока таким образом, чтобы до наступления устойчивых заморозков дать зубкам возможность хорошо укорениться, но не прорасти. Обычно на это уходит около трех недель. Если после этого продолжает держаться теплая погода, то чеснок трогается в рост и над поверхностью почвы появляются молодые всходы, которые чуть позже прихватывает мороз. Такие «примороженные» перья в весеннее время оказываются не в состоянии нормально развиваться, окрашиваются в желтый цвет и отмирают, ослабляя растения.

Причиной пожелтения молодой листвы чеснока является слишком мелкая посадка зубков, которые оказываются расположены близко к поверхности почвы, повреждаются морозами и впоследствии отказываются нормально развиваться. Посадочный материал озимого чеснока осенью необходимо заделывать в почву на глубину не менее 4-6 см. Причем данный интервал нужно рассчитывать не от донца зубка, а от их верхушечной шейки. Хорошую защиту от морозов обеспечивает перегной или компост, разложенные после посадки чеснока на поверхности грядки дополнительным слоем 3-5 см. Если же ошибка в глубине посадки уже допущена и весной вы вынуждены созерцать пеструю чесночную плантацию, раскрашенную желто-зелеными красками, обеспечьте растения интенсивным уходом – дробными подкормками, частыми поливами и рыхлением междурядий. Такая повышенная забота поможет чесноку восстановить силы после неудачной зимовки, и он отблагодарит вас неплохим урожаем.

Чеснок – культура холодостойкая, которая выносливо переживает весенние колебания температуры. Однако в некоторых областях подобные погодные «качели» оказываются существенными: сильные и продолжительные возвратные заморозки повреждают молодые всходы, в результате чего листья чеснока желтеют и засыхают. Радивые огородники при угрозе сильных возвратных заморозков стараются защитить растения от повреждений: устанавливают над грядкой дуги и накидывают на них плотный укрывной материал (иногда в несколько слоев), проводят перед заморозками обильный полив и мульчируют посадки толстым слоем соломы и т.д. После заморозков для поддержания иммунитета растений полезно провести опрыскивание раствором адаптогена, например, «Эпина» или «Цирокона».

Зачастую пожелтение листьев на чесноке в весеннее время – сигнал недостатка питательных элементов в почве. При таком ненормальном явлении стоит в первую очередь задуматься о нехватке азота в питании молодых растений, который довольно быстро вымывается из почвы обильными осадками и в результате таяния снега. Для предотвращения азотного голодания растения подкармливают в весеннее время карбамидом (1 спичечный коробок на 10 л воды) или аммиачной селитрой (2 спичечных коробка на 10 л).

Если помимо желтизны перьев растения показывают еще и неравномерный рост листовых пластин, которые оказываются ненормально узкими, поникают и засыхают от кромки к середине, то подобное явления уже связано с калийным голоданием, часто возникающее на бедных почвах. В данном случае чеснок подкармливают сульфатом калия (1 ст.л. на 10 л) либо заделывают в междурядья по 100-200 г просеянной золы на каждый м? грядки.

Нередко листья на чесноке желтеют из-за неправильного режима полива. Причем пожелтение листвы может быть вызвано не только недостатком влаги в почве, но и ее избытком – в переувлажненном грунте луковицы загнивают и выдают желтые перья. Поэтому в засушливую погоду при отсутствии осадков чеснок поливают регулярно, так чтобы грунт все время находился в умеренно влажном состоянии. А на участках с близко залегающими грунтовыми водами, глинистыми почвами и в регионах с затяжной дождливой весной высаживают растения на возвышенном участке или на приподнятой грядке.

Еще одна причина пожелтения листвы чеснока – выращивание растений на кислом грунте, чего данная культура не переносит. На закисленных участках важно регулярно проводить раскисление почвы, внося осенью под перекопку известь, мел, доломитовую муку или золу (нормы рассчитываются для каждого конкретного участка индивидуально в зависимости от уровня рН).

Пожелтение листьев на чесноке также может наблюдаться при поражении растений болезнями – фузариозом, бактериозом, белой и базальной гнилью, черной плесенью и др. В данном случае имеет смысл полностью обновить посадочный материал и во избежание подобных проблем в будущем придерживаться должной агротехники выращивания растений и строго соблюдать севооборот.

Кудрина Ирина



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::. прочитало: 250 | автор: sadovod | Вчера, 13:05 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.