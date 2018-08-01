



::. Хранение чеснока в парафине | Овощеводство / чеснок Хранение чеснока в парафине

На своем дачном участке ежегодно выращиваю озимый чеснок. С опытом научилась получать хорошие урожаи крупных крепких головок, но вот сохранить их должным образом в условиях городской квартиры мне долгое время не удавалось. В одни годы чеснок загнивал, в другие - уже в начале зимы начинал прорастать или вовсе высыхал. Поэтому я решила обратиться к народной мудрости и стала экспериментировать с различными способами хранения чеснока.

Пыталась обрабатывать чеснок в растительном масле, пересыпала солью и мукой, плела косы и т.д. Одни методы, действительно, продлевали период хранения этого овоща, а другие приводили к тому, что чеснок начинал портиться прямо на глазах. Из всех рецептов я осталась довольна только одним – хранением чеснока в парафине. Данный способ действительно работает и позволяет сохранить выращенный урожай наилучшим способом даже в условиях городской квартиры с центральным отоплением. О подобной методике мало пишут и, наверное, редко используют, поэтому я решила поделиться с читателями своим положительным опытом и рассказать подробнее о методике обработки чеснока парафином перед его закладкой на хранение.

Стоит заметить, что какие бы ухищрения огородник не пытался применить для сохранения урожая, будь то парафин или какой-либо другой продукт, результат всегда будет плачевным, если чеснок не был должным образом подготовлен к закладке на длительное хранение. Для этого я всегда соблюдаю сроки уборки урожая, а чтобы не прогадать, оставляю на грядке 2-3 чесночные стрелки, которые впоследствии сигнализируют о том, что пришла пора выкапывать головки. Приступаю к этой процедуре, когда стрелки полностью распрямятся, соцветия нальются и покровная оболочка на них начнет растрескиваться. Этот момент совпадает с началом пожелтения листьев на самих растениях и обычно приходится на середину июля, поэтому недели за две до предполагаемой уборки полностью прекращаю поливать чеснок и даю ему дозреть в сухой почве.

К уборке приступаю в солнечный ясный день. Чеснок аккуратно выкапываю, очищаю грязь с головок руками и ни в коем случае не оббиваю ее о землю или лопату – такие «битые» экземпляры в короткие сроки загнивают и не подлежат хранению. Чеснок на протяжении 7-10 дней просушиваю на улице, если нет дождей, а в пасмурную погоду раскладываю урожай на чердаке дачного дома. После просушки обрезаю высохшие стебли чеснока, оставляя пеньки длиной 4-5 см, головки тщательно перебираю и осматриваю, откладывая на длительное хранение только здоровые луковицы без малейших повреждений, остальные использую в пищу в ближайшие месяцы или пускаю на консервирование.

Если раньше даже здоровые головки чеснока в домашних условиях лежали максимум до середины зимы, то теперь после обработки их в парафине я сохраняю свой урожай вплоть до нового сезона. Для этой цели покупаю в магазине хозяйственные парафиновые свечи, режу их на куски и растапливаю на водяной бане: в большую кастрюлю наливаю воду, в нее помещаю кастрюльку меньшего размера с нарезанными свечками и на медленном огне томлю содержимое до тех пор, пока свечи не превратятся в однородную густую массу. Затем беру головку чеснока за кончик стебля, слегка обжигаю ее донце с помощью зажигалки и погружаю на пару секунд в расплавленный парафин, после чего просушиваю на газете – парафин застывает очень быстро, образуя на луковице тонкую пленку. Так поступаю со всеми головками, которые отобрала для закладки на длительное хранение. Обработанный в парафине чеснок ссыпаю в картонную коробку, которую впоследствии держу в домашней кладовке при комнатных условиях. Тонкая парафиновая пленка, образующаяся на головках чеснока после такой обработки, является воздухо- и влагонепроницаемой и надежно защищает их как от прорастания, так и от высыхания, а также уберегает урожай от проникновения внутрь луковиц патогенных микроорганизмов, вызывающих возникновение грибковых заболеваний.

Обработанный в парафине чеснок не портится во время хранения, остается свежим и сочным на протяжении длительного времени. Поэтому советую тем дачникам, которым не удается должным образом сохранить свой урожай, воспользоваться этим необычным, но эффективным способом.

Кудрина Ирина













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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.