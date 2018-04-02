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::. Чем отличается сахарный горох от лущильного | Овощеводство / горох
Чем отличается сахарный горох от лущильного
Из-за неприхотливости в уходе и высокой урожайности у многих огородников возникает желание посадить на своем участке горох. Однако при выборе семян некоторые сталкиваются с трудностями. Основная доля семенного материала, продающаяся в садоводческих магазинах, разделяется на лущильные и сахарные сорта и не все знают, по какому признаку эта овощная культура имеет такое деление и какую разновидность выбрать для посадки.
Большинство дачников предполагают, что сахарный горошек получил такое название из-за того, что его недозревшие зеленые бобы, которыми любят лакомиться и взрослые, и дети, более сладкие на вкус, чем зерна лущильного гороха. Но на деле оказывается, что зеленый горошек лущильных сортов по вкусовым качествам значительно его опережает, к тому же его зерна вырастают гораздо крупнее.
На самом же деле, сахарный горох предназначен совершенно для других целей. Главным его отличием от лущильного является отсутствие пергаментного слоя с внутренней стороны его створок. Это говорит о том, что зеленые лопатки сахарных сортов можно употреблять в пищу целиком вместе с семенами – они очень нежные и сладкие. Их можно использовать для приготовления супов, салатов, овощных гарниров. Лопатки сахарного гороха более широкие и плоские, а бобы – более мелкие.
А вот створки лущильного гороха очень грубые и не годятся для еды. Эта разновидность подойдет для тех, кто хочет получить сладкие зеленые зерна, которые можно не только кушать в свежем виде, но и использовать в кулинарии. Лущильные сорта также лучше всего подходят для длительного хранения. Для этого необходимо дождаться, когда стручки нальются и полностью вызреют. После этого их срезают и извлекают бобы, которые хорошо просушивают, а затем помещают на хранение.
Ирина Кудрина
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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 11:13 | Комментариев 0 |
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