



::. Подготовка клубней картофеля к посадке | Овощеводство / картофель Подготовка клубней картофеля к посадке

Залогом богатого урожая картофеля является не только высокая агротехника в период его выращивания, но и правильная подготовка семенных клубней к посадке. Давайте выясним, какие шаги необходимо предпринять весной до того момента, как клубни будут заделаны в почву.

В первую очередь нужно провести калибровку посадочного материала и тщательно осмотреть каждый семенной экземпляр на наличие повреждений и признаков болезней. Слегка подгнившие клубни можно разрезать, удалив поврежденную часть мякоти, и продезинфицировать срез с помощью древесной золы, раствора медьсодержащего препарата, перманганата калия или какого-либо адаптогена («Эпин», «Циркон»). После этого важно дать срезам подсохнуть до тех пор, пока они не затянутся плотной корочкой, которая предотвратит загнивания посадочного материала в сырой почве.

Затем необходимо откалибровать семенной материал по весу, разделив на крупную фракцию (более 100 г), среднюю (60-90 г) и мелкую (менее 40 г). Особо увесистые клубни весом более 100 г разрезают вдоль – так на обеих половинках остается достаточное количество почек. Срезы в данном случае также обеззараживают и подсушивают, а при посадке такие экземпляры опускают в почву срезом вниз. Мелкие клубни целесообразно отложить и высадить на отдельную грядку.

Следующим этапом является озеленение отобранного посадочного материала. Для этого клубни одним слоем раскладывают на свету и, дождавшись, когда позеленеет их кожица, переворачивают на другой бок. Озелененные со всех сторон картофелины дают более крепкие и дружные всходы.

При оптимальных условиях хранения картофель в овощехранилище ростков не образует, его мякоть остается сочной, упругой и не загнивает. Для того чтобы запустить в клубнях ростовые процессы, сократив период ожидания всходов после их заделки в почву, их примерно за 2 недели до предполагаемой посадки достают из погреба для проращивания. Семенной картофель раскладывают на полу, который желательно застелить мешковиной, и сначала держат при температуре +19-21°С. Когда почки проснуться и начнут выпускать ростки, температурные условия незамедлительно меняют, снижая показатели до +11-14°С. Это предотвратит вытягивание ростков и позволит получить крепки побеги. За эти 14-16 дней клубни нарастят крепкие побеги длиной около 1 см. Дожидаться получения более длинных побегов не стоит – велик риск их обламывания во время посадки.

После отбора качественного семенного материала, его озеленения и получения небольших ростков приступают к заключительной подготовке клубней к погружению в почву. В данном деле упор делают на защиту картофеля от вредителей – проволочника и колорадского жука, а также грибковых болезней – в первую очередь фитофтороза.

Для защиты клубней от проволочника и колорадского жука, которые могут стать причиной полной потери урожая, семенной материал обрабатывают раствором разрешенного инсектицида, например, «Табу» или «Престижем».

Вышеуказанные инсектициды будут защищать картофель от проволочника на протяжении всего последующего периода вегетации. С колорадским жуком дело сложнее. Период действия «Табу» ограничивается месяцем, но за это время картофель успевает дать всходы и нарастить крепкие кусты, которые показывают гораздо большую устойчивость к атакам вредителя, нежели молодые незащищенные всходы. Спустя месяц при большом распространении вредителя можно повторить обработку кустов раствором «Табу».

«Престиж» в этом плане более «долгоиграющее» средство – его действия длится до двух месяцев (его не стоит применять для обработки скороспелых сортов картофеля). К тому же он обладает более широким спектром инсектицидного действия, защищая растения не только от проволочника и колорадского жука, но и от листоблошек, трипсов, медведки, подгрызающей совки и личинок хруща, а также выступает в роли фунгицида – подавляет возбудителей парши и ризоктониоза.

Для защиты картофеля от фитофтороза семенной материал перед посадкой обрабатывают разрешенным фунгицидом, например, раствором медного купороса и «Максима». Альтернативой могут выступить более безопасные препараты – «Агат», «Фитоспорин», «Потейтин», «Биоглобин» и др.

Работать с вышеперечисленными препаратами необходимо с осторожностью, используя личные средства защиты - перчатки, халат, респиратор. Рабочий раствор любого из препаратов готовят и применяют строго по инструкции. Одни препараты предполагают опрыскивание клубней раствором, другие – замачивание посадочного материала в свежеприготовленном рабочем растворе на определенный промежуток времени. После таких манипуляций клубням дают хорошо просохнуть и только после этого погружают их в почву.

Такой комплекс мероприятий по подготовке семенных клубней картофеля к посадке позволит получить быстрые дружные всходы и более крепкие кусты, защитит растения от болезней и вредителей и повысит их устойчивость к неблагоприятным факторам среды. А сильные здоровые растения непременно впоследствии порадуют своего хозяина щедрым урожаем.



Ирина Кудрина

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::. прочитало: 203 | автор: sadovod | Вчера, 09:30 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.