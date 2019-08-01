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::. Фитофтора заболевание томатов и картофеля | картофель / томаты / Здоровье дачного участка
Фитофтора заболевание томатов и картофеля
Долгожданные, взлелеяные плоды приносит и огород. Начало месяца - разгар урожая, и заботливые хозяева торопятся не упустить ни единой возможности по наполнению своих закромов.
Но в то же время, вместе с холодными росами приходят в огород и свои болезни и определенные вредители.
Если август не балует теплыми днями, вовсю разыгрывается фитофтора. Особенно достается картофелю. Заболевание это может скрываться как в земле, так и в самом посадочном материале, а потом уже передается и с ботвой.
Старый способ сохранить урожай картофеля - при первой же небольшой вспышке заболевания провести окучивание, чтобы защитить клубни. К сожалению, в дождливую погоду это мало помогает. Можно провести и опрыскивание ботвы раствором медного купороса или другим медьсодержащим препаратом. Самое главное, не полениться и скосить больную ботву за две недели до уборки урожая.
Но я, как агроном, советую вам, особенно, если вы много лет подряд видите на своем участке фитофтору, - значит, почва заражена, следует сменить семенной материал. И не просто сменить, а выбрать фитофтороустойчивые сорта, хотя бы по клубням.
Испытывая на своем участке около пятнадцати сортов нашей и голландской селекции, я видела, как среди сраженных фитофторой сортов зеленели устойчивые сорта. Особенно мне понравился сорт Чародей, хотя и наш старый сорт Луговской был поражен одним из последних.
Итак: зараженную ботву необходимо сжечь. Ее ни в коем случае нельзя класть в компост, иначе выйдет так, что вы разводите не картофель, а фитофтору. Не следует забывать, что данное заболевание поражает все растения семейства пасленовых. И если в цветнике заболел ваш любимый душистый табак, то выбора нет. Заболевшие растения необходимо изъять и уничтожить, дабы остановить распространение инфекции.

Совсем необязательно, что фитофтора начнет свирепствовать, начиная с картофеля. Все может начаться с помидорной теплицы. Ведь именно там созданы «идеальные» условия - тепло, влажно, а иногда и растения посажены слишком густо.
Если вы вдруг замечаете на листьях томатов бурые пятна, а, перевернув лист, обнаруживаете беловатый налет - долой этот лист в костер. Осмотрев все растения и собрав пораженные листья, необходимо провести обработку томатов раствором медного купороса согласно инструкции. Этим же раствором можно пролить и землю между кустами.
Важно снизить влажность в теплице. Для этого в жаркий день открывают все двери и форточки. А если и это не помогает, придется сделать под крышей занавес из нетканого материала, который уберет капель сверху.
У томатов фитофтороз поражает как ботву, так и зеленые плоды. Садоводы утверждают, что даже здоровые на вид зеленые плоды с пораженного растения уже не годятся для консервации. Но для дозаривания их еще можно спасти. Некоторые огородники прогревают собранные зеленые томаты в русской печи или духовке в течение 3-4 часов при температуре 40°С. Другие предпочитают более быстрый способ: они опускают плоды в воду температурой 60°С на 1 -2 секунды и, обсушив плоды, закладывают их на хранение.
Лично я пользовалась только способом прогревания, и то на русской печке, а никак не в ней. Зато мне показались эффективными способы перекладки плодов рябиновыми листьями и высушенной и раскрошенной березовой чагой. Более того, засоленные зеленые помидоры с пораженных кустов пришлись мне по вкусу.
А. Кремнева, агроном




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::. прочитало: 163 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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