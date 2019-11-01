



::. Мой метод выращивания картофеля | Овощеводство / картофель Мой метод выращивания картофеля

Для восполнения в почве питательных элементов и улучшения ее структуры использую сидераты.

Все сидеральные растения растут очень быстро и за короткое время наращивают значительную зеленую массу (до 5-8 кг/м 2 ). На моих грядках на 10 октября этого года бобы достигли высоты 35-40 см и все зацвели. Где взять бобы, фасоль и горох? Выращивать их для этих целей самому, на своем участке. Рано весной посадить эти культуры, чтобы на следующий год иметь свой семенной материал. Площадь для посадки потребуется небольшая, всего 5-6 м 2 . Озимая рожь и овес продаются в любом садоводческом магазине, потребуется 3-4 кг на сотку. Глубина заделки зеленой массы - один из наиболее действенных приемов регулирования ее разложения. На суглинках зеленое удобрение следует закапывать на глубину не более 15 см. На легких песчаных воздухопроницаемых почвах допускается более глубокая заделка. Весной, за 1-2 дня до посадки картофеля, землю перекапываю на глубину штыка лопаты и выравниваю граблями. Свежеперекопанная почва после внесения с осени зеленой массы становится рыхлой, увеличивает свой объем в 1,5-2 раза за счет пор и других образовавшихся пустот. Корни растений в такую землю легко проникают, находят там пищу и влагу, растения лучше переносят засуху.



Картофель высаживаю ранней весной (время цветения черемухи). При ранней посадке картофель формирует более крупные клубни с повышенным содержанием крахмала. Ряды картофеля располагаю с севера на юг для более равномерного освещения. В жаркие часы дня куст затеняет всю поверхность почвы, под ним она не перегревается, не теряет попусту влагу. Агроприем незначительный, а прибавка урожая картофеля немалая - 10-15% по сравнению с восточно-западным направлением рядка, когда освещается одна южная сторона гребня, а северная все время находится в тени.

Вот уже несколько лет применяю только гребневый метод посадки картофеля. При такой посадке лучше прогревается почва, к подземной части растений больше поступает кислорода. Считаю этот метод самым эффективным, особенно на почвах с близким залеганием грунтовых вод. При гребневой посадке меньше растет сорняков, легче убирать клубни. Шнуром обозначаю рядки через 70 см. На выровненную граблями поверхность не закапываю, а раскладываю клубни через 30 см и присыпаю их на высоту 8-10 см землей, взятой из междурядий. Засыпаю так, чтобы на клубни ложилась влажная нижняя почва, а не верхний сухой слой. Получаются ровные овальные гребни. Образовавшиеся борозды между рядами выполняют роль проходов для обработки кустов и сбора лишней воды при обильных осадках. Под каждый клубень кладу 1-1,5 ложки гранул удобрения "Исполин". В нем содержится азота -3%, фосфора - 7%, калия - 9%, Гранулы "Исполина" при внесении в почву постепенно разлагаются с помощью поступающей в почву влаги, и растения медленно, постепенно усваивают питательные вещества. Это удобрение является прекрасным стимулятором роста с долговременным действием.



Картофель не окучиваю. Считаю и убедился, что окучивание приносит мало пользы. При выполнении этой работы стебли куста сбиваются в кучу, в результате угнетают друг друга, повреждается часть корней, особенно мелких, на которых развиваются клубни. Да и чего греха таить, по невнимательности часть ботвы срезается. А как быть с сорняками? А их практически не бывает, если соблюдать всю технологию подготовки почвы. Перекопку участка провожу так, чтобы верхний слой земли с семенами сорняков обязательно попал вниз. Всходят только те семена, которые находятся в почве не глубже 2 см. При появлении отдельных сорняков аккуратно их выдергиваю. Рыхлить землю глубоко вокруг кустов нежелательно, т. к. в этом случае на поверхность земли выносятся "спящие" семена, которые находятся на значительной глубине.

Часть клубней в процессе их роста могут оказаться близко к поверхности и позеленеть. Чтобы этого не произошло, провожу мульчирование компостом или землей из борозд на высоту 3-5 см. Предварительно смешиваю мульчирующий материал с древесной золой (1-литровую банку на ведро земли). Зола не только обогащает почву элементами питания, но и снижает кислотность, защищает растения от болезней. В клубнях увеличивается процент крахмала. Картофель не поливаю, осадков в нашем регионе выпадает достаточно для нормального его роста и клубнеобразования.



Некоторые садоводы и огородники за неделю до копки скашивают ботву, якобы для укрепления кожуры клубней. Этого я не делаю, т. к. скашивание ботвы увеличивает количество нитратов на 25-27% вследствие прекращения притока углеводов к клубням.

Одновременно с уборкой урожая сразу же отбираю клубни на семена от более урожайных кустов, не допуская смешивания сортов. Промытые в чистой воде клубни прозеленяю на свету, остальной картофель просушиваю на открытом воздухе 2-3 часа. Прозелененные клубни семенного картофеля не загнивают при хранении.

Для хранения такого картофеля и других овощных культур использую мини-погребок на дачном участке. Зимой температура внутри (+1-1,5°С), что обеспечивает полную сохранность. Закладываю семенной картофель и другие овощи на хранение в первой половине октября, когда температура наружного воздуха и на дне бочки будет одинаковая (+4-5°С).

Гребневый метод выращивания картофеля с применением сидеральных культур для обогащения почвы ежегодно радует меня и семью отменным урожаем. В этом году очень порадовали сорта картофеля Романе и Синтез. Размеры отдельных клубней достигали 750 г. Отличным урожаем порадовал и сорт Елизавета. С 50 м 2 собрал 250 кг прекрасного, очень вкусного картофеля, но это не предел, можно получить и больше.

Н, Корниенко, садовод-любитель

Газета «САДОВОД»

















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::. прочитало: 12 | автор: sadovod | Сегодня, 10:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.