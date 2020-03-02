







::. Размножение картофеля отводками | Овощеводство / картофель Размножение картофеля отводками

Итак, выбор оптимальных сортов картофеля сделан. Далее клубни выбранных сортов необходимо размножить. В практике семеноводства существуют много способов ускоренного размножения. Наиболее приемлемый для садоводов и огородников способ - размножение отводками. Этот способ использует свойства почек, покоящихся в глазках клубня, активно прорастать при температуре свыше +10°С и отращивать корни при влажности свыше 80%. В глазке прорастает только одна почка. Если проросток отделить от клубня, тронется в рост другая почка. В клубневых глазках может быть две почки, может и больше.



Для размножения отводками необходимо иметь: 2-3 ящика (очень удобна для этой цели пластмассовая овощная тара); цилиндрические части от пластиковых сосудов, освобожденных от горловины и донышка; сыпучий и влагоемкий материал для приготовления почвосмеси.

Для приготовления почвосмеси можно использовать торф, опилки, дерновую землю, речной песок, рубленый мох, компост. Автор этих строк много лет использует для любой рассады почвосмесь, состоящую из вылежавшегося торфа - 30%, дерновой земли - 30%, полностью перепревшего компоста - 30% и речного песка -10%.



Техника размножения отводками следующая: ящик заполняют почвосмесью, толщина слоя 3 см. Раскладывают предварительно пророщенные на рассеянном свету клубни на расстоянии один от другого 5-7 см. Затем засыпают клубни почвосмесью так, чтобы над ними был слой толщиной 2-3 см от верха клубней. Теплой водой из лейки увлажняют почвосмесь. Когда высота растений - отводков, выросших из клубней, достигнет 1-2 см, клубни поочередно выкапывают, отводки осторожно отделяют от клубня, не допуская повреждения стебельков и корешков. Отделять нужно все проростки независимо от степени из развития, а клубни вновь укладывают в ящик, засыпают влажной почвосмесью для повторного (до 3-4 раз) съема отводков.

Отводки первого съема обычно отделяют ранней весной, когда еще в огород на постоянное место не посадишь. Для них готовят такие же ящики, заполненные влажной почвосмесью слоем толщиной 2-3 см. В почвосмесь с легким нажимом погружают цилиндры от пластиковых сосудов. Сосуды ставят вплотную друг к другу и в них высаживают отводки и засыпают почвосмесью, оставляя зеленую головку отводка на поверхности. Все обильно увлажняют. Когда поспевают отводки второго съема, и первые и вторые высаживают на постоянное место на грядку.

Г. Шерман, овощевод-любитель

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.