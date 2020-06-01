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::. Как получить богатый урожай картофеля | Овощеводство / картофель
Как получить богатый урожай картофеля
Каждая хозяйка планирует бюджет, каждый огородник - так или иначе — будущий урожай. Как же правильно решить эту задачу, скажем, с картофелем? Попробуем разобраться: семья из трех человек употребляет в год (с учетом семенного фонда следующего года) около 500 кг картофеля. Средний урожай у огородников Северо-Запада Российской Федерации составляет 100-150 кг/100 м2. Так что же: отдать весь участок под картофель? А и, нет!

ДЛЯ ЭТОГО достаточно 50-100 м2. Не верите? Давайте подсчитаем: ученые затратили годы на выведение сортов, отбор, анализы и т. п., чтобы получить материал, который потенциально дает урожай 300-800 кг/100 м2 и более, но это лишь в том случае, если он свободен от вирусов и наиболее опасных болезней. А огородники используют посадочный материал массовых репродукций, от которого даже при хорошей "кормежке" не приходится ожидать более 100-150 кг/100 м2.
Итак. Кроме пригодных для региона новых высокоурожайных, устойчивых к болезням сортов (а их на участке надо иметь 3-5 разных сроков созревания), следует запастись безвирусным посадочным материалом. Доступной по цене будет Элита. Прибавка урожая от использования элитного посадочного материала обычно сохраняется порядка 5 лет. Постепенно перезаражаясь, картофель теряет урожайность, и семенной материал надо закупать снова. Опыт соседней Финляндии показывает: картофель лучших сортов, на безвирусной основе, на голом песке и камнях (органические удобрения применяют мало), на минеральных удобрениях дает урожаи более 500 кг/100 м2.
 Чтобы правильно рассчитать количество удобрений, надо помнить, что 500 кг урожая картофеля "выносят" из почвы примерно 2,5 кг азота, 1 кг фосфора, 3,5-5 кг калия. Теперь пересчитаем эти количества на готовые удобрения. К примеру, из азотных возьмем мочевину (46% действующего вещества). Если 46% составляют нужные 2,5 кг азота, то 100% - это уже будет 5,4 кг, т. е. столько мочевины надо купить в магазине. Двойного суперфосфата (50% д. в.) потребуется 2 кг, а калийной соли (60% д. в.) - 5,8-8,3 кг. При этом надо не забывать, что фосфорные удобрения можно вносить впрок и осенью, под перекопку, калийные на тяжелых почвах - тоже осенью, а на легких почвах - и калийные, и азотные - весной, при обработке почвы.
Еще одно важное мероприятие - подготовка семенного материала к посадке: за 45-30 дней до высадки клубни яровизируют. Лучше это сделать комбинированным способом: около 30 дней клубни выдерживают на свету (веранда, лоджия, подоконник, межрамное пространство) при температуре 12-20°С, затем их помещают в темное место (лучше в ящики, укладывая не плотно, переслаивая влажным торфом, опилками и т. п.) на 7-8 дней. За это время в клубнях разрушится солонин, на них образуются корни. В итоге дружные всходы появятся через несколько дней, и будет хорошая прибавка урожая. А если разместить гребни на участке с севера на юг, то это еще до 10-20% прибавки урожая.
 Для получения раннего урожая используют яровизированные комбинированным способом клубни ультраранних и ранних сортов картофеля (вегетационный период 42-50 дней) - Весна, Белая ночь, Пушкинец, Изора, Тимо, Белорусский ранний и другие. Клубни высаживают в заранее приготовленные гребни, когда температура почвы будет не ниже 10-15°С. Посадки накрывают светлым спанбондом или лутрасилом. До цветения посадки 2-3 раза окучивают. Из других групп сортов можно смело рекомендовать такие, как Луговской, Елизавета, Петербургский, Сантэ, Резерв и ряд других.
 Еще важно запомнить, что урожай ранних сортов определяется влажностью почвы (в т.ч. и за счет полива) в июне-июле, среднеспелых, среднепоздних с июля до начала сентября. Две-три внекорневых подкормки в июне азотно-фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами гарантированно дадут прибавку урожая. После цветения можно провести сеникацию посадок: 3 кг суперфосфата растворяют в горячей воде, процеживают и этим раствором опрыскивают сотку картофеля. В итоге ко времени выкопки ботва усыхает и отдает питательные вещества клубням. В противном случае дней за 10 до выкопки ботву скашивают и сжигают. Такие нехитрые приемы избавят вас от необходимости перелопачивать лишние сотки земли и позволят получить даже в неблагоприятный год 300-500 кг, а в благоприятный год по лучшим сортам до 800 кг/100 м2. Ваши дополнительные затраты покроются 10% дополнительного урожая.
Таковы наши расчеты. Пусть они станут вашими. Все взвесьте хорошо, подсчитайте или поверьте на слово нам, специалистам. А в дополнение мы посоветуем вам только одно: пока ваш картофель растет, готовьте емкую тару под будущий урожай.
В. Алексеев, кандидат с.-х. наук
Газета "САДОВОД"





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::. прочитало: 69 | автор: sadovod | Сегодня, 12:00 | Комментариев 0 |
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