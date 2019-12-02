Лук-слизун. Коротко о главном

Лук-слизун имеет плоские более светлые листья. Они шире и короче, чем у душистого (17-30 см). Листья слизуна очень хрупкие, на вкус острогорькие с чесночным запахом, не грубеют до глубокой осени. Соцветие слизуна - зонтик средней плотности со светлыми розовато-сиреневыми цветками.

Душистый лук и слизун размножают как и шнитт - семенами и делением куста. Растения при пересадке быстро укореняются и трогаются в рост.

Лук слизун не имеет периода покоя. Если осенью пересадить растения в горшок, они быстро отрастают и дают урожай зелени. Для посадки лучше брать трехлетние растения.

В. Пережогина, кандидат с.-х. наук

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