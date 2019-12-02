Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол





::. Лук-слизун. Коротко о главном | Овощеводство / лук
Лук-слизун. Коротко о главном
Лук-слизун имеет плоские более светлые листья. Они шире и короче, чем у душистого (17-30 см). Листья слизуна очень хрупкие, на вкус острогорькие с чесночным запахом, не грубеют до глубокой осени. Соцветие слизуна - зонтик средней плотности со светлыми розовато-сиреневыми цветками.
Душистый лук и слизун размножают как и шнитт - семенами и делением куста. Растения при пересадке быстро укореняются и трогаются в рост.
Лук слизун не имеет периода покоя. Если осенью пересадить растения в горшок, они быстро отрастают и дают урожай зелени. Для посадки лучше брать трехлетние растения.
В. Пережогина, кандидат с.-х. наук
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 148 | автор: sadovod | 9 декабря 2019 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама




календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2019 (8)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"