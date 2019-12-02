Шнитт-лук возделывается ради нежных, листьев

Шнитт-лук возделывается ради нежных, тонких, рано отрастающих листьев. Используется также как декоративное растение с густой листвой и красивыми розово-фиолетовыми соцветиями. Растения очень сильно ветвятся, образуя через 5 лет до 100 ветвей, поэтому они заглушают сорняки и почти не страдают от них. Молодые листья шнитт-лука ценятся за высокое содержание аскорбиновой кислоты - до 100 мг/100 г, но через месяц оно снижается до 40. Корни шнитт-лука многочисленны, нарастают каждый год и образуют мощную дернину. Они со временем оголяются и их следует подокучивать.

Размножается шнитт-лук семенами или делением куста. Агротехника его аналогична батуну. Шнитт-лук можно использовать для выращивания зелени в зимнее время. Для этого кочку-дернину надо посадить, не разделяя, в большой цветочный горшок.

В. Пережогина, кандидат с.-х. наук













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