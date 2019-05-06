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::. Почему морковь курчавится и не растет? | Овощеводство / морковь
Почему морковь курчавится и не растет?
Причиной таких неудач при выращивании моркови является морковная (зонтичная) листоблошка. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, в результате чего последние скручиваются, а сами растения становятся низкорослыми.
Меры борьбы. Посевы моркови следует изолировать от хвойных деревьев, т. к. насекомое на них зимует, а весной переходит на всходы моркови.
Важную роль в борьбе с вредителем играют своевременная прополка посевов, рыхление почвы и регулярное внесение подкормок.
Всходы моркови следует укрывать спанбондом, чтобы исключить возможность откладки на них яиц. Для опрыскивания моркови можно использовать настои табака, махорки или препараты децис (2 мл на 10 л воды), интавир (1 таб. на 10 л воды), зета (1 таб. на 10 л воды).

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::. прочитало: 33 | автор: sadovod | Сегодня, 11:35 | Комментариев 0 |
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