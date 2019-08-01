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::. Огурец: от биологии к агротехнике | Овощеводство / огурец
Огурец: от биологии к агротехнике
Тепличному огурцу важно не только создать оптимальную площадь для почвенного питания, но и пространство для воздушного питания углекислым газом. По этой причине и для лучшей освещенности листьев растения сажают в шахматном порядке, подвязывают на шпалеру вертикально или с небольшим наклоном. Высота растений не должна превышать уровня боковых стенок теплицы.
Корневая система огуречного растения располагается неглубоко, а по массе она в сто раз меньше надземной части. Это обуславливает необходимость частых подкормок и поливов. В период плодоношения поливы проводят через день, один полив в неделю совмещают с подкормкой. В случае проявления недостатка какого-либо из элементов питания следует сделать дополнительную подкормку соответствующим удобрением.
После высадки растениям необходимо опережающее нарастание корней. С этой целью дают добавочно фосфор и задерживают поливы (иногда до двух недель), чтобы корень рос в длину и глубину в поисках влаги. Затем, чтобы нарастить площадь листьев и в целом надземной части, увеличивают содержание азота в подкормках и проводят удаление («ослепление») нескольких нижних боковых побегов и завязей. С началом плодоношения дозы азота немного снижают, но увеличивают количество калийных удобрений, а в одной из подкормок вносят сульфат магния.
Чтобы не допустить перерывов в плодоношении, увеличить урожай и повысить его качество, плодам не дают перерастать и удаляют все зеленцы неправильной формы.
На способность огурцов образовывать придаточные корни от главного стебля и побегов основан прием спасения растений от прикорневых гнилей. В этом случае растение освобождают от нижних листьев и завязей, приспускают на шпалере, укладывают на грунт теплицы полукольцом, закрепляют деревянными шпильками и присыпают свежим грунтом, который должен быть известкован, заправлен удобрениями и увлажнен. Часть старого грунта вокруг растения осторожно снимают и удаляют, а место укоренения стебля хорошо проливают для снижения возможной избыточной концентрации элементов питания и облегчения отрастания новых корней.

При выпадах молодых растений и отсутствии запасной рассады укореняют боковые побеги соседних огурцов для замещения выпавших. После укоренения отводка его подвязывают на шпалеру и отделяют от материнского растения. Заместить можно и одной подвязкой побега без его укоренения. При благоприятных условиях огурец одновременно образует плоды и активно наращивает побеги и листья. Обрезкой побегов можно помочь растениям в перераспределении продуктов фотосинтеза листьев и поглощенных корнями элементов питания в пользу продуктивных частей. Прищипка побегов с начавшими расти завязями как можно раньше и только в верхушечной части будет принципиально правильной. Это особенно важно в пленочных теплицах при сильном разрастании вегетативной массы.
Вырезка пожелтевших листьев и отплодоносивших побегов направлена на предохранение растений от болезней и создание лучших световых условий активно работающим листьям. «Усы у огурцов удаляют из-за многочисленности, быстрого роста и поглощения значительного количества пищи, нужной плодам. Кроме того, они могут закручиваться вокруг отдельных листьев, не позволяя им работать в полную силу. Польза от этой операции бывает только при самом раннем удалении «усов».

Для опыляемых сортов огурца ручное опыление может быть только исключением в случае плохой работы пчел или других насекомых-опылителей.
Огуречные растения склонны к заболеваниям, возникающим при резких колебаниях температуры, поливах холодной водой. Поэтому необходимо следить за колебаниями дневных и ночных температур в рекомендуемых пределах проветривая теплицы днем и своевременно закрывая на ночь. Поливную воду подогревают до температуры на 2-3 градуса выше, чем в грунте.
Для создания нормального воздухообмена недопустимо переувлажнение грунта, а также необходимо его периодически прокалывать на глубину корневой зоны специальным колышком.
Резкие колебания влажности грунта нежелательны из-за возможного растрескивания стеблей в нижней части. В то же время при наличии большого количества пустоцветов у опыляемых сортов иногда кратковременное подсушивание грунта благоприятно.
Э. Феофилов, засл. агроном РОССИИ

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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 11:45 | Комментариев 0 |
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