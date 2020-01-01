

"Ваш Коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" - 2020

Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»

Даты проведения: 23 апреля - 26 апреля 2020г.

Организатор: ВК Экспо-Волга

Самара, ул. Мичурина 23 А,

+7 (846) 207 11 36, 207 11 22



Основные разделы:

•Салон малоэтажного и коттеджного строительства.

•Салон зарубежной недвижимости «Ваш дом за рубежом»

•Салон ландшафтного дизайна.



Деловая программа:

Консультационный центр от ведущих дизайнеров и архитекторов.

Мастер классы по флористике.

Архитектурно-строительная Конференция по малоэтажному строительству

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