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"Ваш Коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" - 2020
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»
Даты проведения: 23 апреля - 26 апреля 2020г.
Организатор: ВК Экспо-Волга
Самара, ул. Мичурина 23 А,
+7 (846) 207 11 36, 207 11 22
Основные разделы:
•Салон малоэтажного и коттеджного строительства.
•Салон зарубежной недвижимости «Ваш дом за рубежом»
•Салон ландшафтного дизайна.
Деловая программа:
Консультационный центр от ведущих дизайнеров и архитекторов.
Мастер классы по флористике.
Архитектурно-строительная Конференция по малоэтажному строительству
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