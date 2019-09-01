«Аккорды дачного сезона»

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная

(ул. Капитана Воронина, 13)

Дата проведения: 25-29 сентября 2019 года

Организатор: Конгрессно-выставочное объединение "СИВЕЛ"

Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"

Контакты: +7 (812) 596-37-96; email:inna@sivel.spb.ru



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, садово-огородный инвентарь, товары для переработки и хранения урожая и подготовки сада к зиме.

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