::. Механические способы борьбы с вредителями сада

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Мы продолжаем знакомить читателей с методами борьбы с вредителями и болезнями. Сегодня - о способе механическом. Он основан на использовании механических приемов и приспособлений для непосредственного уничтожения вредителей и для того, чтобы предупредить проникновение их на растения. В общей системе защитных мероприятий этот метод является вспомогательным, но в ряде случаев он может иметь значение основного.

В ПЕРВУЮ очередь к механическим приемам относится ручной сбор насекомых. Осенью после опадения листьев или ранней весной с плодовых деревьев снимают зимние гнезда боярышницы и златогузки. В период распускания листьев с них отряхивают яблонного цветоеда, казарку, букарку на брезент; удаляют сухие плоды. При борьбе с черной ножкой картофеля одним из необходимых мероприятий является удаление зараженных кустов. Чтобы уничтожить на участке слизней и уховерток, раскладывают различные укрытия, под которыми эти вредители прячутся днем. Обвязывание стволов молодых деревьев толем, камышом, лапником предохраняет от повреждений мышами и зайцами.

Для борьбы с насекомыми, передвигающимися по поверхности почвы или в верхнем ее слое, используют ловчие канавы. Например, для уничтожения медведки в междурядьях посевов выкапывают ловчие канавки шириной 20 см, на дне их делают колодцы глубиной 10-12 см. Попавших в колодцы насекомых собирают и уничтожают.

Многие вредители сада зимуют в почве, а весной поднимаются на ветви деревьев. Эффективным способом отлова этих "мигрантов", особенно гусениц яблонной плодожорки, является применение ловчих поясов. Ловчие пояса изготавливают из бумаги, мешковины или какой-либо ворсистой ткани. Лучше из ткани, так как их можно использовать много раз. Для сбора клещей более пригоден пояс из гофрированной бумаги. Бумажные пояса после снятия с дерева уничтожают, а матерчатые стирают, просушивают и сохраняют до следующего сезона. На большие толстые деревья ловчие пояса накладывают не только на штамб, но и на скелетные ветки.

Ловчие пояса делают шириной 15-20 см и опоясывают ими штамбы на высоте примерно 20-25 см от земли. Пояс завязывается в верхней части шпагатом. Внизу между стволом и поясом должен быть просвет. Через каждые 8-10 дней пояса осматривают и уничтожают заползших туда вредителей. Осмотр ловчих поясов обычно прекращают в конце августа и снимают поздно осенью.

Преградой для передвижения насекомых (гусениц и нелетающих взрослых насекомых) могут также служить клеевые кольца. Специальная клейкая смесь (200 г растительного масла подогреть и добавить 100 г смолы, воска или солидола - все смешать и подогреть) наносится или прямо на кору дерева шириной 5 см на высоте 1м или на бумажную (полиэтиленовую) основу, которая крепится на ствол липкой стороной кверху.

Для истребления вредителей используют также различного рода ловушки.

В качестве "западни" для муравьев можно использовать бутылку, смазанную изнутри сладким сиропом и закопанную в землю. Над землей остается только горлышко, куда заползают муравьи, а обратно выбраться не могут. На сладкое падки также и бабочки. Ловушка для озимой совки, например, выглядит следующим образом: корытце, в которое налита патока, разбавленная тремя частями воды, и добавлен кусочек дрожжей.

Простейшая световая ловушка представляет собой неглубокий сосуд, в который налита вода и немного рафинированного растительного масла. Посредине сосуда ставится стеклянная банка с отваром листьев плодового дерева, из которой исходит привычный для бабочек запах. Такую ловушку вешают на дерево. Ночью над сосудом включается лампочка. Бабочки, привлеченные светом и запахом, падают в сосуд и выбраться оттуда не могут.

Современным типом ловушки является феромонная ловушка. Феромоны - это вещества, которые насекомые выделяют в период спаривания. Ученые создали искусственный половой феромон, который применяется для дезориентации и заманивания самцов вредителей в ловушки. При этом большинство самок не спариваются и откладывают неоплодотворенные яйца, что приводит к резкому сокращению численности вредителей.

Феромонные ловушки помогают бороться со многими вредителями. Половые феромоны безопасны для человека, теплокровных животных и полезных насекомых. Они не загрязняют окружающую среду.

Простейшая феромонная ловушка изготавливается следующим образом. Картонную заготовку складывают по линиям сгиба в виде треугольной призмы. В верхней части проделывают два отверстия, в которых закрепляется проволока. Проволока фиксирует форму ловушки, и с ее помощью ловушка крепится к дереву. В ловушку вставляют вкладыш, промазанный гусеничным клеем "Пестификс". Туда же кладут или подвешивают приманку (пористая резина, насыщенная феромоном). Ловушку вывешивают с северной или западной части кроны на высоте человеческого роста. Одной феромонной приманки хватает на 1,5-2 месяца. Клеевой вкладыш меняют по мере высыхания или загрязнения клея.

Т. Савельева, научный сотрудник

ВНИИ зашиты растений

Газета "САДОВОД"



















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::. прочитало: 213 | автор: sadovod | 27 апреля 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.