Пора загадывать желания

Новогоднее настроение. Ожидание праздника...

Все это начинается задолго до двадцатых чисел декабря. Сначала преображаются витрины магазинов. Фантазии дизайнеров безграничны. Можно часами бродить по городу, любуясь на чудесные работы художников. Постепенно в праздничный наряд одевается и весь город - огоньки гирлянд, елочная мишура и всякая предновогодняя всячина, особенно милая сердцу. Именно в эти дни мы вспоминаем обо всех родных и друзьях, которым «сто лет» не звонили. Надо успеть со всеми встретиться, посидеть за столом, чтобы, как говорится, в старом году оставить и старые долги, и старые обиды. И вот теперь, налегке, чувствуя себя полностью обновленными и готовыми к встрече Нового года, превратим свой дом в волшебный уголок, где ненадолго поселится сказка и беззаботное веселье. Помните у Пастернака: "Все шалости фей, все дела чародеев, все великолепие цветной мишуры... Все яблоки, все золотые шары."

Зимний балкон - маленький зимний сад. Его можно украсить ветками с яркими красными ягодами и оранжевыми "фонариками" физалиса или установить здесь елочку, на которой по вечерам будут зажигаться огоньки. На этот маленький маячок радости обязательно кто-нибудь заглянет.

Новогодние венки и гирлянды придают комнате особое очарование и настроение праздничной торжественности. Вот несколько советов для тех, кто захочет сделать венок своими руками: для каркаса используйте тонкие, хорошо гнущиеся ветки, например, ивовые. Выбрав нужный диаметр, ветки надежно закрепите. Для зеленой основы хорошо подойдут любые ветки и листья, которые зимой в природных условиях остаются зелеными - пихта, ель, можжевельник, сосна, туя. Для того чтобы закрепить детали венка, лучше всего использовать цветочную проволоку с пластиковым покрытием, которая не ржавеет. Если у вас сохранился венок прошлого года, не выбрасывайте его, покройте засохшие листья и ветки золотым или серебряным напылением или осыпьте блестками, добавьте свежей зелени. Эффект будет потрясающим!

При украшении готовой зеленой основы помните, что особо изысканным выглядит сочетание красного с золотым, голубого и зеленого. Цвет шампанского, абрикосовый, белый, серебристо-синий, медный - традиционные цвета, используемые в декоративном оформлении интерьера в новогодние праздники. А вот и маленькие дополнения:

- подсвечник: возьмите вазочку для конфет на высокой ножке. Налейте на дно чуть-чуть воды, положите кусочки мха, несколько елочных шаров, добавьте живой цветок, например, лилию, и на самый верх прикрепите небольшую свечу.

- подставка для фруктов: используйте любой предмет из плотного картона или дерева в форме конуса. "Утыкайте" заготовку гвоздями так, чтобы шляпки находились внутри формы. На торчащие в произвольном порядке штырьки насадите фрукты - яблоки, апельсины, киви, груши.

Елочные базары - ни с чем несравнимый аромат хвои и смолы, магазинный марафон, музыка Чайковского и старые кинофильмы по телевизору - верные приметы наступающего Нового года. Пора загадывать желания.



Алена Троицкая

Газета «САДОВОД»

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