Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол





::. Надо беречь и лес, и ягодные угодья | Дачный досуг
Надо беречь и лес, и ягодные угодья
Как-то так получается, что мы всё публикуем агроматериалы в одном направлении, как и какие растения надо вырастить в саду, цветнике, огороде. И совсем не встречаются высказывания авторов о том, а как сохранить то, что уже растет в лесу и без нашего вмешательства, а скорее наперекор ему, в своей первозданной биологической и физиологической сущности. Уже и брусника у нас в саду, и черника, и клюква, и голубика. Садоводы подбираются к высокорослой североамериканской голубике. В продаже появились уже саженцы. Все это хорошо и похвально, если бы это был не удел только энтузиастов. Но с точки зрения рядового садовода-любителя, до таких успешных выращиваний еще далековато. А почему бы нам не обратить наблюдательный и взыскательный взор на лесные массивы, где это все уже давно произрастает.
Что касается выращивания, а точнее и сохранения брусники, черники и голубики лесной, то этим я занимался несколько лет.
Участок расположен в болотистой местности Ленинградской области. Вышеуказанные растения росли здесь же в естественной форме, не сплошняком, а на выбранном ими когда-то участке земли. Так вот, прежде всего о чернике. Опыт ее выращивания заключался в том, чтобы не мешать ей продолжать рост, развитие и плодоношение своей, так называемой «помощью». Как мне удалось убедиться, этому сорту черники, сохраненной на садово-огородном участке, никакая помощь в понимании огородника не нужна. Этот многолетний кустарник (миниатюрное деревце) растет своим путем. Надо только уберечь его от вытаптывания и сохранить для него елочки. Это растение преимущественно елового леса, хотя есть и приятные исключения. Продолжалось это лет пять, шесть, а затем и черника, и другие вышеуказанные мною растения постепенно исчезли, кроме брусники. Она продержалась больше других еще на 3 - 4 года, а затем также выродилась.
Нисколько не умаляя значения других лесных ягод, особенно клюквы, я хочу остановиться на чернике. Плоды черники, реже листья используются еще и с лечебной целью. Очень ценятся и свойства черники как антибиотика. А то, что она рекомендуется для повышения остроты зрения, выше всех похвал. Только единицы среди растений обладают таким свойством. Любителей собирать эту ягоду у нас немало. Но с горьким сожалением надо отметить, что бережного отношения к этому растению, а значит и ягоде, у нас нет. Как и к самому лесу. Неоправданные вырубки, поджег сухой травы, лесных угодий расценивается как неосторожное обращение с огнем. Позвольте в этом распространенном термине усомниться. Какое же это неосторожное обращение, когда в лесу оставляют непотушенные костры, да и разводят их там, где возможность возгорания очень велика. Бросают непотушенные окурки и спички, совершенно не беспокоясь о том, что лесная подстилка, торф и сухой мох легко возгораются. Что касается поджога сухой травы, то это воспринимается как санитарная обработка территории, в то время как это прямой путь к поджогу леса, да и гибели гнездовий птиц, насекомых, земноводных, в общем, всего живого. Если сгорел где-то, допустим, сарай или дровяник, то крику на всю округу. А если выгорело несколько гектаров леса, то тишина.

Неблагополучная картина и с вырубкой леса. Некоторые заготовители рубят, где хотят. А хотят они поближе к дорогам и населенным пунктам. Садоводства в этом тоже преуспели. Садоводу потребовалась жердь или даже бревно. Вы думаете, что он следует в чащобу леса, где, может, и необходимо санитарное разреживание. Ничего подобного. Он идет в установленную еще при выделении садово-огородных участков разделительную или лесозащитную зону и рубит там, не вызывая ни малейшего осуждения окружающих людей. Гумусный слой в наших лесах мал (5 - 10 см), корни деревьев в основном поверхностные, и при разреженном состоянии от ураганов и сильных ветров деревья падают, усугубляя безрадостную картину. А как же черника? Да не будет у нас ее в лесу, если мы так относимся к сохранности самого леса.

Теперь о сборщиках ягод в лесу. Мало того, что там безжалостно все вытаптывают, садясь, и даже ложась на кустики при сборе, да еще и применяют «механизированный» сбор так называемыми «комбайнами», обрывая не только ягоды, но и листья, а деформированные кусты без листьев (нет фотосинтеза, не вырабатывается хлорофилл, нет углеводов) не выживут и погибнут. Возобновления не предвидится, так как ягоды настолько тщательно выбираются сборщиками, что птицам, которые и производят посев, ничего уже не остается. Надо беречь и лес, и ягодные угодья в нем расположенные, и все живое в нем. Так что хороша черника в саду, а гораздо лучше, когда она произрастает и в лесу.
И. Кривега, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 273 | автор: sadovod | 16 декабря 2019 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2019 (13)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"