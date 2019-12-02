Надо беречь и лес, и ягодные угодья

Как-то так получается, что мы всё публикуем агроматериалы в одном направлении, как и какие растения надо вырастить в саду, цветнике, огороде. И совсем не встречаются высказывания авторов о том, а как сохранить то, что уже растет в лесу и без нашего вмешательства, а скорее наперекор ему, в своей первозданной биологической и физиологической сущности. Уже и брусника у нас в саду, и черника, и клюква, и голубика. Садоводы подбираются к высокорослой североамериканской голубике. В продаже появились уже саженцы. Все это хорошо и похвально, если бы это был не удел только энтузиастов. Но с точки зрения рядового садовода-любителя, до таких успешных выращиваний еще далековато. А почему бы нам не обратить наблюдательный и взыскательный взор на лесные массивы, где это все уже давно произрастает.

Что касается выращивания, а точнее и сохранения брусники, черники и голубики лесной, то этим я занимался несколько лет.

Участок расположен в болотистой местности Ленинградской области. Вышеуказанные растения росли здесь же в естественной форме, не сплошняком, а на выбранном ими когда-то участке земли. Так вот, прежде всего о чернике. Опыт ее выращивания заключался в том, чтобы не мешать ей продолжать рост, развитие и плодоношение своей, так называемой «помощью». Как мне удалось убедиться, этому сорту черники, сохраненной на садово-огородном участке, никакая помощь в понимании огородника не нужна. Этот многолетний кустарник (миниатюрное деревце) растет своим путем. Надо только уберечь его от вытаптывания и сохранить для него елочки. Это растение преимущественно елового леса, хотя есть и приятные исключения. Продолжалось это лет пять, шесть, а затем и черника, и другие вышеуказанные мною растения постепенно исчезли, кроме брусники. Она продержалась больше других еще на 3 - 4 года, а затем также выродилась.

Нисколько не умаляя значения других лесных ягод, особенно клюквы, я хочу остановиться на чернике. Плоды черники, реже листья используются еще и с лечебной целью. Очень ценятся и свойства черники как антибиотика. А то, что она рекомендуется для повышения остроты зрения, выше всех похвал. Только единицы среди растений обладают таким свойством. Любителей собирать эту ягоду у нас немало. Но с горьким сожалением надо отметить, что бережного отношения к этому растению, а значит и ягоде, у нас нет. Как и к самому лесу. Неоправданные вырубки, поджег сухой травы, лесных угодий расценивается как неосторожное обращение с огнем. Позвольте в этом распространенном термине усомниться. Какое же это неосторожное обращение, когда в лесу оставляют непотушенные костры, да и разводят их там, где возможность возгорания очень велика. Бросают непотушенные окурки и спички, совершенно не беспокоясь о том, что лесная подстилка, торф и сухой мох легко возгораются. Что касается поджога сухой травы, то это воспринимается как санитарная обработка территории, в то время как это прямой путь к поджогу леса, да и гибели гнездовий птиц, насекомых, земноводных, в общем, всего живого. Если сгорел где-то, допустим, сарай или дровяник, то крику на всю округу. А если выгорело несколько гектаров леса, то тишина.



Неблагополучная картина и с вырубкой леса. Некоторые заготовители рубят, где хотят. А хотят они поближе к дорогам и населенным пунктам. Садоводства в этом тоже преуспели. Садоводу потребовалась жердь или даже бревно. Вы думаете, что он следует в чащобу леса, где, может, и необходимо санитарное разреживание. Ничего подобного. Он идет в установленную еще при выделении садово-огородных участков разделительную или лесозащитную зону и рубит там, не вызывая ни малейшего осуждения окружающих людей. Гумусный слой в наших лесах мал (5 - 10 см), корни деревьев в основном поверхностные, и при разреженном состоянии от ураганов и сильных ветров деревья падают, усугубляя безрадостную картину. А как же черника? Да не будет у нас ее в лесу, если мы так относимся к сохранности самого леса.



Теперь о сборщиках ягод в лесу. Мало того, что там безжалостно все вытаптывают, садясь, и даже ложась на кустики при сборе, да еще и применяют «механизированный» сбор так называемыми «комбайнами», обрывая не только ягоды, но и листья, а деформированные кусты без листьев (нет фотосинтеза, не вырабатывается хлорофилл, нет углеводов) не выживут и погибнут. Возобновления не предвидится, так как ягоды настолько тщательно выбираются сборщиками, что птицам, которые и производят посев, ничего уже не остается. Надо беречь и лес, и ягодные угодья в нем расположенные, и все живое в нем. Так что хороша черника в саду, а гораздо лучше, когда она произрастает и в лесу.

И. Кривега, садовод-любитель

Газета «САДОВОД»

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