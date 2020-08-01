





::. Розы для вашего розария | Цветоводство Розы для вашего розария

За розами прочно укрепилась репутация неженок. И к агротехнике-то они требовательны. И вредители их летом заедают, а зимой губят морозы... Что ж, любишь кататься, люби и саночки возить. Любишь розочки – люби и ухаживать за ними, оберегать от напастей. А если вы не в состоянии весь дачный сезон беспрестанно возиться с этими шипастыми красавицами, хотите валяться на травке и потягивать ледяной чай, но чтобы при этом розовые кусты у вас в саду непременно были – то ваше желание вполне исполнимо.

Сами по себе на вашем участке розы, конечно, не расцветут, их все-таки нужно сначала посадить. И чтобы возни с посадками было поменьше, а наслаждения от них – побольше, выберите для себя новые сорта роз, те, что появились на мировом цветочном рынке за последний десяток лет. Особенно интересны в этом случае сорта немецких селекционеров, считающиеся более выносливыми и менее подверженными поражению болезнями и вредителями. Помимо высоких показателей устойчивости такие растения отличаются обильным цветением и разнообразием форм куста.

Чем не подарок себе, любимому?

Выбирать, так выбирать с толком. Тем более, что среди новинок есть сорта, наилучшим образом подходящие для тех или иных условий. Кстати, в этом плане розы не настолько капризны, как может показаться. Они способны расти в любом уголке сада с одним лишь условием – солнечное освещение не менее 5 часов каждодневно. Так, для украшения открытых солнечных мест особенно подходят махровые клумбовые и чайно-гибридные розы, а также некоторые сорта плетистых и штамбовых. Этим цветам присущи особое изящество цветков и замечательно нежный аромат.

К посадке на хорошо освещенном и открытом взору месте можно рекомендовать следующие сорта. Чайно-гибридные Acapella – ярко-цикламеновый колер; Augusta Luise – наверное, самая лучшая из душистых чайно-гибридных роз, лепестки нежно-розового цвета с перламутровым оттенком; Duftfestival – колер насыщенно-розовый; Elina – светло-желтый, чуть кремовый тон, сорт имеет заслуженное признание на родине, о чем свидетельствует наличие знака качества. Общества немецких розоводов ADR.

Плетистые Kir Royal – воздушно-розовый тон лепестков, чуть желтоватая серединка цветка, ADR; с помощью этой розы можно декорировать беседку в центре сада; Rosarium Uetersen – ярко-розовый колер; Sorbet – цветки абрикосового оттенка. Розы последних двух сортов наиболее эффектно расцветят какие-либо имеющиеся у вас декоративные арки. Центром всей садовой композиции представьте штамбовую чаровницу Sangerhuser Jubil?umsrose с розово-кремовыми цветками, а изюминкой соседствующей с розарием клумбы – белоцветковые растения сорта Innocencia (ADR). Саду, наполненному светом и розами, не помешают и красивоцветущие травянистые многолетники, в частности флокс, дельфиниум и другие любимые вами растения. Если же ваш садик не больно-то освещается солнцем или цветник находится с восточной или западной стороны дома, обратите внимание на стойкие к тени низкорослые и клумбовые сорта. А с помощью почвопокровных роз – обладательниц белых либо розовых цветков, можно даже некоторым образом подсветить затененные уголки. К подобным сортам относятся: Apfelblume – роза «яблочный цвет», ADR; Heidetraum – лаковый розово-красный оттенок, обильное цветение, ADR; Ice Meidiland – снежно-белый колер, множество цветков; Smart Roadrunner – аккуратные компактные кустики с густо-розовыми цветками покажутся еще ярче на фоне светлых стен строения, ADR; Sweet Haze – необыкновенно красивые розы сиреневатого тона, характерно пышное цветение, ADR.

Для полутенистого палисадника годятся и шиповникоподобная кустарниковая роза Felicitas (ADR), и сочно-красная мандариновая Geranium, и образующая массовое великолепие розово-сиреневых цветков клумбовая Fortuna (ADR). А наибольшее восхищение вызовет здесь плетистая Ghislaine de Feligonde отенка настоящего крембрюле! Подобный палисадник помогут дополнить тенелюбивые травянистые многолетники вроде наперстянки с астильбой, декоративная осока Moppoy (сорт Variegata) и вечнозеленые, подстриженные в виде шара самшит и тис. Дабы окраска цветков роз отдельно взятых сортов не терялась в условиях небольшого по размеру участка, когда волей-неволей, а приходится сажать растения кучно, располагайте группы кустиков не более (но и не менее) чем по 3-5 экземпляров вместе. В зависимости от высоты и разветвленности куста между ними следует оставлять по 40-60 см. Многолетники, летники и декоративные травы, сопутствующие превращенному в розарий саду, не нужно сажать к розам слишком уж близко – после дождя ваши розы в результате такого соседства будут просыхать гораздо медленнее, а значит, появится риск возникновения грибной инфекции. Не стоит селить розы и вплотную к стенам жилища: из-за отсутствия должной циркуляции воздуха в таком ограниченном «с тыла» пространстве также повышается опасность поражения роз грибными заболеваниями и вездесущими вредителями.

И. Севина

Газета «САДОВОД»

На снимках роза Elina

роза acapella

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::. прочитало: 88 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.