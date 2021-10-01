

::. Кореопсис красочный – любимец садов | Цветоводство Кореопсис красочный – любимец садов

Название имеет греческое происхождение – «koris» – клоп, насекомое, жук, «opsis» – сходный. Поскольку семена этого растения под микроскопом похожи на маленьких насекомых, ученые называют его кореопсис, а в народе – ленок, кареглазок, «девичьи глазки»

Родина его – Центральная Америка. Кореопсисы относятся к семейству сложноцветных. В природе – это травянистое растение, обитающее в лесу и по обочинам дорог. В культуре – неприхотливые, обильно цветущие виды, которые образуют пушистые, компактные кусты с яркими золотисто-желтыми цветками, привлекающими внимание эффектными листьями и семенными головками. Высота растений различных сортов – от 20 до 100 см. Многолетник, но часто выращивается как однолетник. Заслуживают внимания как высокорослые (до 100 см), так и карликовые (от 20 до 60 см) формы. Ниже описаны некоторые сорта кореопсиса.

Кореопсис крупноцветковый. Стебель прямостоячий, до 90-100 см, ветвистый. Нижние листья цельные, короткие, ланцетные, узкие, продольные. Верхние листья перисто-рассеченные. Под соцветием стебли безлистные. Листья образуют пучки у основания растения. Цветет в середине лета, с начала июня до второй половины июля. Цветки с шишкообразными бутонами. Корзинки прямостоячих соцветий до 6 см в диаметре. Язычки маргариткообразных цветков желто-оранжевого и золотисто-желтого цвета. Трубчатые лепестки – темно-желтые. Семена созревают в августе. Зацветает на второй год после посадки. На одном растении насчитывается до 200 соцветий, образующих раскидистый куст, который частично покрывает дорожку или соседние растения. Используется для массивов, групповых посадок, срезки. Это лучшая разновидность среди сортов данного вида.

Кореопсис ланцетный. Листья черешковые, продолговато-ланцетные или почти линейные. Растение полурозеточное, кистекорневое.

Сорт Лунное сияние особенно привлекателен. У него шнуровидные листья, язычковые нежно-желтые и золотисто-желтые звездоподобные цветки в поникших соцветиях на прямостоячих ветвистых стеблях высотой до 60 см. Превосходен в миксбордерах, в групповых посадках, массивах. Прекрасно сочетается с пурпурными листьями гейхеры.

Сорт Загреб отличается выразительной темной серединой, за что его называют «глазастым». Листья тонкие, вытянутые. Цветки золотисто-желтые. Удачно сочетается с лиатрисом и сидальцией. Стебли жесткие, упругие.

Кореопсис мутовчатый объединяет преимущественно карликовые формы – до 30 см высотой, редко – 60 см.

Сорт Голдфинк образует пушистый маленький компактный кустик с яркими золотисто-желтыми цветками. Используется в контейнерном саду или как низкое бордюрное растение.

Сорт Санрей имеет экстравагантное цветение и роскошный для яркой срезочной аранжировки вид. Образует махровые золотисто-желтые лучистые цветки, одиноко сидящие на длинных стеблях. Высота растения до 60 см.

Сорт Дитя солнца – удивительно привлекательное растение с золотисто-желтыми цветками, лепестки которых расцвечены единичными красными брызгами. Очаровательны для срезки. Бутоны цветков раскрываются в воде. Высота стеблей до 30- 40 см.

Кореопсис двуцветный (тинктория). Растение имеет тонкие изящные листья и маргариткоподобные цветки 2,5- 5 см в диаметре.

Колер золотисто-желтый или желтый с полосами красного либо каштанового цвета. Эффектен на газонах и в букете, хорошо сочетается с васильками. Высота стеблей – 30- 90 см. Предпочтительны карликовые сорта, выращиваемые как однолетники. Кроме великолепных золотисто-желтых сортов существует кореопсис с мелкими (до 2 см) яркими розовыми тонкотекстурными цветками с желтым центром. Листья нежно-линейные, плотно сидящие на коротких стеблях высотой 40-45 см. Для поддержания наилучшего вида кореопсисов этого сорта почва под кустами должна быть постоянно влажной. Особенно необходим систематический полив во время засухи. Есть сорта кореопсиса с малиновыми цветками с широкой золотой каймой, темно-красно-кровавыми и бархатисто-буро-пурпурными колерами соцветий, но они обычно выращиваются как однолетники. Все кореопсисы корневищные, долгорастущие и щедроцветущие растения. Быстро разрастаются, поэтому для лучшего цветения требуется регулярное деление весной через 1-2 года. Они украшают наши сады с июня до сентября. Для продления цветения необходимо удалять увядшие цветки. Семенные головки надо оставлять лишь при необходимости сбора семян. Размножение кореопсисов, как указано выше, осуществляется вегетативным путем – делением корневищ и семенами. Посев семян производится в открытый грунт сразу после их сбора и рано весной, также в грунт или в емкости для выращивания рассады. В этом случае цветение происходит в первое лето. После прореживания между растениями оставляют расстояние 20х20 или 20х35 см. Происходит самосев, но семена прорастают медленно и не повторяют подлинный сорт. Увядшие головки следует регулярно удалять с целью предотвращения самосева.

Уход за растениями обычный. Они нуждаются в рыхлой бедной садовой почве. На богатых почвах мощно развиваются листья в ущерб цветкам. Требуется регулярный полив, особенно для розовых и красных сортов. Зимостойки, но в бесснежные холодные зимы без укрытия могут погибнуть. Иногда требуется поддержка круглыми опорами для предотвращения падения цветущих стеблей. Высокие стебли могут поникнуть и упасть, если земля слишком богата и плодородна. Все растения с цветами желтой окраски предпочитают солнечные места и приспосабливаются к любым почвам, но лучше растут на слегка песчаных, хорошо дренированных. Часто беспокоит мучнистая роса и иногда лиловая пятнистость. При продолжительной застойной влажности могут гнить корни. Редкие цветники обходятся без любимцев садов – желтых цветков, а кореопсис исключительно хорошо вписывается в модные сейчас однотонные сады, например, в голубой сад. «Горячий» сад, состоящий из ярких солнечных колеров, пылает теплом каждый год, все лето до самой осени. В однородном цветнике с использованием пастельных и красных оттенков кореопсис желтого цвета с яркими всплесками пурпурных, оранжевых включений каждый сезон создает милые фокусные места. Кореопсис всегда заслуживает внимания, являясь прекрасным дополнением к любому цветнику, особенно в маленьких бордюрах на переднем плане, так как цветет он исключительно долго. Используется как доминанта в рабатках, миксбордерах, для групповых посадок на газоне. Вокруг него хорошо смотрятся красивоцветущие лиственнодекоративные очитки, стелющиеся цветы различного цвета: белого, розового и даже желтого. Их соцветия могут быть щитковидными, метельчатыми и зонтиковидными. Прекрасным фоном для кореопсиса с очитками служат декоративные травы: пенесетум, заячий хвост и другие. Очаровательно сочетание кореопсиса с анемонами. Кореопсис – очень хорошее срезочное растение, долго сохраняющееся в вазе. Если участок находится на полном солнечном освещении, то можно создать цветник из солнце- и влаголюбивых цветов, столь же неприхотливых, как и кореопсис. В таком обществе цветы замечательно смотрятся, смягчая внешний вид друг друга.

Т. Соболева

(На фото Кореопсис мутовчатый)







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::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Вчера, 11:22 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.