|Несколько полезных советов садоводу на сентябрь
В сентябре приступают к сбору плодов летних и ранне-осенних сортов яблони.
От деревьев, с которых сняты плоды, убирают подпоры, затоптанную во время сбора урожая землю под деревьями следует разрыхлить.
После сбора урожая, но до опадения листьев кроны плодовых деревьев опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды)
против парши яблони и груши, споры которых в изобилии имеются в кроне деревьев.
Производят посадку земляники на новых участках и ремонт плантаций, чтобы растения могли укорениться до начала наступления заморозков.
Выкапывают отпрыски малины, вишни, сливы и отводки крыжовника, прикапывают их на зиму для весенней посадки.
Опавшие листья собирают в компостные кучи.
Наступающая теплая осень дает огородникам время для того, чтобы спокойно, без суеты подготовить участок и инвентарь к зиме.
Обычно перекопку ведут на полный штык лопаты, причем комья переворачивают, но не разбивают. Глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, лучше пропитывается вешними водами. Это также способствует тому, что погибнут вредные насекомые и возбудители болезней, личинки которых зимуют в верхнем слое почвы. Опытные огородники справедливо считают, что за зиму земля омолаживается.
• Наступающий период благоприятен и для работ по улучшению структуры почвы, ее плодородного слоя. Кислые почвы известкуют, вносят в них древесную золу. Если на вашем участке тяжелые, глинистые почвы, то очень полезно при перекопке вносить в землю рыхлящие материалы - компост, перегной, соломенную резку, сухую торфокрошку, лежалые опилки коричневого цвета. С этой же целью при перекопке можно вносить аммиачную селитру (15-20 г на кв. м).
• Рачительный хозяин обязательно позаботится об инвентаре. Следует снять и убрать под навес временные каркасы парников и укрытий, собрать и поставить под крышу колья и подпоры. Лопаты, мотыги, рыхлители, грабли надо тщательно очистить от земли, протереть сухой тряпкой и убрать в место, защищенное от воздействия непогоды. Железные бочки переворачивают вверх дном и устанавливают на деревянные лаги. Ведра и лейки просушивают и убирают, резиновые шланги убирают в сухое теплое помещение, предварительно вылив из них остатки воды.
Мусор и почерневшую ботву собирают в кучу и сжигают.
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