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::. Несколько полезных советов садоводу на сентябрь | Ваш сад
Несколько полезных советов садоводу на сентябрь
В сентябре приступают к сбору плодов летних и ранне-осенних сортов яблони.
От деревьев, с которых сняты плоды, убирают под­поры, затоптанную во время сбора урожая землю под де­ревьями следует разрыхлить.
После сбора урожая, но до опадения листьев кроны плодовых деревьев опрыс­кивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды)
 против парши яблони и груши, споры которых в изо­билии имеются в кроне де­ревьев.
Производят посадку зем­ляники на новых участках и ремонт плантаций, чтобы рас­тения могли укорениться до начала наступления замо­розков.
Выкапывают отпрыски малины, вишни, сливы и от­водки крыжовника, прикапы­вают их на зиму для весенней посадки.
Опавшие листья соби­рают в компостные кучи.
Наступающая теплая осень дает огородникам время для того, чтобы спокойно, без суеты подготовить участок и инвентарь к зиме.
Обычно перекопку ведут на полный штык лопаты, при­чем комья переворачивают, но не разбивают. Глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, лучше пропитывается вешними водами. Это также способствует тому, что погибнут вредные насекомые и возбудители боле­зней, личинки которых зимуют в верхнем слое почвы. Опытные огородники справедливо счита­ют, что за зиму земля омолажи­вается.
•       Наступающий период благоприятен и для работ по улучшению структуры почвы, ее плодородного слоя. Кислые почвы известкуют, вносят в них древесную золу. Если на вашем участке тяжелые, глинистые почвы, то очень полезно при перекопке вносить в землю рыхлящие материалы - ком­пост, перегной, соломенную резку, сухую торфокрошку, лежалые опилки коричневого цвета. С этой же целью при перекопке можно вносить ам­миачную селитру (15-20 г на кв. м).
•       Рачительный хозяин обя­зательно позаботится об ин­вентаре. Следует снять и убрать под навес временные каркасы парников и укрытий, собрать и поставить под крышу колья и подпоры. Лопаты, мотыги, рыхлители, грабли надо тща­тельно очистить от земли, протереть сухой тряпкой и убрать в место, защищенное от воздействия непогоды. Желез­ные бочки переворачивают вверх дном и устанавливают на деревянные лаги. Ведра и лейки просушивают и убирают, рези­новые шланги убирают в сухое теплое помещение, предва­рительно вылив из них остатки воды.
Мусор и почерневшую ботву собирают в кучу и сжи­гают.
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::. прочитало: 242 | автор: sadovod | Вчера, 11:03 | Комментариев 0 |
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