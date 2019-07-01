Сад в японском стиле своими руками

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Оформление места отдыха на открытом воздухе должно отвечать вкусам человека и индивидуальным потребностям его души. Если вам импонируют восточные мотивы и одновременно хочется почувствовать себя единым целым с природой, обратите внимание на сад в японском стиле. Он укроет вас от городской суеты, поможет отрешиться от рутины, подарит умиротворение.



Принципы создания японского сада

Японцы испокон веков боготворят природу, наделяя чуть ли не магическими свойствами деревья, камни и водоемы. Их воспитывают в соответствии с концепцией не допустимого нарушения порядка, установленного Творцом. Поэтому главные компоненты японского сада обязательно должны быть живыми, принадлежать естественной окружающей среде. Основной же целью такого природного комплекса является создание на небольшом участке земли миниатюрной модели того или иного ландшафта.

При обустройстве сада в японском стиле необходимо придерживаться следующих правил:

исключение параллельных линий, симметрии и одинаковых расстояний между отдельными элементами;

отказ от использования цветочных клумб, зонтиков, увитых зеленью или цветами арок;

гармонизация воссоздаваемого вами на участке ландшафта, выдержанного в восточном стиле, с прочими сооружениями, находящимися по соседству;

отсутствие случайных деталей, что означает выбор в пользу символизма используемых в японском саду элементов;

выразительность и одновременно неброскость камней и растений;

хотя бы немного свободного места вокруг ландшафтных компонентов.

Кроме того, присутствующие в саду оттенки должны гармонично сочетаться.

Стили оформления японского сада

Существует два основных типа ландшафтного стиля, чьей колыбелью является Страна восходящего солнца: равнинный (плоский) и холмистый. Первый предполагает использование трех основных элементов:

небольших камней, которые следует выложить на участке в хаотичном порядке, поскольку они символизируют скалы;

песка, олицетворяющего собой море, а потому требующего обработки граблями для имитации волн;

мха, играющего роль скудной растительности — его надо выложить по периметру сада.

Холмистый японский сад обходится без травы, кустарников и деревьев. Главное, чтобы в нем присутствовали крупные камни, имитирующие горы, галька, изображающая водоем, и песок.

Помимо рассмотренных видов японский сад можно оформить в одном из четырех стилей.

Более всего прост в исполнении сад камней. Его отличительной чертой, как следует из названия, служит минимальное количество растений и акцент на элементах неживой природы. При этом камни располагают, используя в качестве ориентира классические композиции. Выбор камней тоже имеет значение: следует отдавать предпочтение валунам с округлыми контурами, покрытыми мхом.

Абсолютная противоположность саду камней — это сад деревьев. Растения здесь различаются по форме, размерам и виду, а еще четко прослеживается тенденция смены времен года. В таком саду найдется место и открытому пространству, и водному потоку. Прекрасным дополнением становятся декоративные элементы: дорожки, мостики, изгороди, фонари.

Определенный интерес представляет и такой стиль японского ландшафтного комплекса, как чайный сад. По сути это имитация уголка горной местности, служащего поселением для японских мудрецов и характеризующегося гармоничным сочетанием двух типов растительности. Тенистый уголок чайного сада по традиции занимает ваби — павильон, в котором осуществляют чайную церемонию. Вместо него можно установить беседку для отдыха. В чайном саду присутствуют как растения, так и камни, однако располагают их в совершенно хаотичном порядке.

Последний вариант сада в японском стиле — это цубо. Место отдыха в данном случае обустраивают в маленьком дворике или его части, а нередко - и прямо в комнате с открытой крышей. Участок миниатюрного садика выкладывают камнями, оставляя немного места тут и там, в том числе, по центру для растений, которые, в свою очередь, подбирают, ориентируясь на их любовь к солнечному свету. В особенно темных местах сажают мох. В цубо разрешается использовать фонари и лампы.

Несколько слов о декоративных элементах японского сада.

Мосты: их устанавливают как над прудами для переправы, так и над зеленым пространством. В этом элементе заложен глубокий смысл жизненного пути человека.

Фонари: по традиции они выполнены из камня и различаются по назначению (одни нужны для освещения беседки, другие - растений, третьи — водоемов).

Фигурки — это могут быть статуэтки, изображающие животных или Будду. Важно, чтобы они органично вписывались в общую композицию сада.

Создание сада в японском стиле — искусство. Но овладев им, вы обретете гармонию и станете намного счастливее, чем сегодня.

Надежда Пономаренко

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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.