Облепиха: посадка, уход, сорта

Посадка растений

Необходимо учитывать, что облепиха - культура двудомная, то есть существуют женские и мужские растения. На садовом участке в 6-10 соток достаточно иметь 3-5 женских растений и одно мужское (опылитель). Обычно растения размещают в виде прямоугольника или квадрата. В центре - мужской экземпляр, а по углам - женские, с расстоянием между ними 2,5-3 м. Можно высадить облепиху и в один ряд, сократив расстояния между растениями до 1,5-2 м. Мужской экземпляр располагают с наветренной стороны или в центре ряда.

Посадка саженцев одно- и двухлетнего возраста мало чем отличается от посадки любого плодового растения. Особое внимание нужно обратить на кислотность почвы. Реакция почвы должна быть близкой к нейтральной (рН 6,5-7); кислую почву подвергают известкованию. Культура также достаточно требовательна и к плодородию почвы; песчаные почвы необходимо улучшать внесением органических удобрений. Рекомендуется отводить под облепиху более дренированную площадь, не затененную другими видами растений и строениями, на солнечной части участка. Лучшее время для посадки саженцев - конец апреля - начало мая.

Ах, это яблочное лето!

Прошедшее лето, как известно, порадовало садоводов нашей области обильным урожаем яблок. Облепихи же, по признанию многих, они собрали меньше обычного, а кое-кто остался и вовсе без урожая. Дело в том, что у облепихи корневая система расположена близко к поверхности земли, и растение не может питаться грунтовыми водами с большой глубины, поэтому в засушливое лето необходимо чередовать полив с неглубоким рыхлением и прополкой.

Посадочный материал

Не рекомендуется приобретать саженцы на рынках, если вы не уверены в том, что вам предлагают растение, районированное в Ленинградской области. Перечислим некоторые сорта, адаптированные к условиям Ленинградской области: Ботаническая, Любительская, Зырянка, Превосходная, Чуйская, Дар Катуни, Обильная обыкновенная, Перчик, Подарок саду, Трофимовская.

К. Голубев

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