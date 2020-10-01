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::. Проволочник в огороде. Как избавиться от проволочника | Здоровье дачного участка
Проволочник в огороде. Как избавиться от проволочника
Условия нашей области благоприятствуют развитию и вредоносности проволочников, повреждающих всходы овощных культур, картофеля и цветов. Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, получивших такое название за способность переворачиваться со спины на брюшко, издавая при этом щелчок.
Наиболее вредоносны 3 вида: посевной щелкун, а также широко распространенные в лесной зоне темный и полосатый щелкуны. Проволочника особо много в почве участка, на котором рос клевер, на залежах, заросших пыреем. Высока его численность и на сильно засоренных землях. Сами жуки не опасны, но их личинки (проволочники), живущие в почве 4 года до тех пор, пока не превратятся во взрослых особей, способных откладывать яйца, причиняют ощутимый вред в виде изреженности посевов, повреждают корнеплоды свеклы и моркови. Особо досаждает садоводам продырявливание проволочниками клубней картофеля, способствующее их загниванию.
Результативности борьбы с вредителем способствует его малая подвижность и ограниченная способность к миграции. Даже среди взрослых жуков преобладают особи, отродившиеся на том же участке и постоянно проживающие на нем. Повреждения растениям причиняет потомство жуков, живущих в вашем же саду. Пришельцы с соседних территорий составляют незначительное количество. Поэтому, уничтожая проволочников и жуков на своем огороде, вы заметно снизите численность их популяции и ограничите наносимый ими вред.
Проволочники не выносят сухой почвы. Поддержание почвы в рыхлом состоянии ведет к гибели отдельных особей и к уходу вредителя вглубь почвы. Снижению его численности способствует уничтожение зарослей сорняков на обочинах, в особенности зарослей пырея — любимого кормового растения, выращивание бобов и фасоли — культур, которые не по вкусу проволочнику. Хорошей истребительной мерой служат приманки. Если разложить весной на почве кусочки клубней картофеля, то из-за дефицита корма проволочники в большом количестве внедряются в них и могут быть затем уничтожены вместе с приманкой. Уничтожение самих проволочников дает непосредственный эффект защиты вашего урожая. Борьба же с их родителями-жуками обеспечивает слабое заселение участка проволочниками в последующие годы. Этого можно достичь, разложив на огороде в начале июня кучки свежескошенной травы. Жуки спрячутся в ней и могут быть уничтожены при сжигании. Такая мера эффективна именно в отношении трех вышеупомянутых видов жуков, ведущих скрытный образ жизни
В. КОЛОБАЕВ, доктор биологических наук
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 162 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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