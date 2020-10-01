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::. СОЛЕНИЕ ФАРШИРОВАННОГО ПЕРЦА. (Заготовки на зиму) | Рецепты
СОЛЕНИЕ ФАРШИРОВАННОГО ПЕРЦА. (Заготовки на зиму)
 Сладкий зеленый или красный перец моют, удаляют плодоножку, семенную камеру и все семена, бланшируют 2-3 минуты в кипящей воде и сразу охлаждают холодной. Для фарша используют свежие овощи: на 1 кг подготовленного перца требуется 1,5 кг моркови, 0,4 кг корней петрушки и пастернака, 0,1 кг зелени петрушки, сельдерея, укропа. Морковь и белые коренья моют, чистят, отваривают до полуготовности, затем мелко режут, добавляют репчатый лук (0,1 кг), а отвар используют для приготовления рассола. Зелень сортируют, удаляя грубые части и большие листья, ополаскивают и мелко режут. Все овощи хорошо перемешивают с солью (соли - 2-3% от общей массы овощей). При желании в фарш можно добавить чеснок.
Фаршированные плоды, перца пересыпая солью и пряной зеленью (эстрагоном, укропом и др.), плотно укладывают в посуду, накрывают деревянным кругом с грузом и оставляют кваситься. После брожения фаршированный перец помещают в холод.

Солить перец можно и с помощью рассола: на 1 л воды берут 25-30 г соли и 25 г сахара, растворяют в горячей воде и рассол разливают по банкам, заполненным фаршированными перцами. Банки прогревают в слабо кипящей воде (литровые 8-9 минут, пол-литровые 3-5 минут), укупоривают, затем охлаждают.

Л. Королева
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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