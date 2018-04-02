



::. Заботы огородника в апреле | Овощеводство Заботы огородника в апреле

Как правило, снег на северном склоне сходит на 7-10 дней позже, чем на южном. Северные склоны весной получают прямой солнечной радиации на 15-25% меньше, а южные на 5-20% больше, чем ровные участки. Чтобы ускорить таяние снега, его можно разбросать по сторонам. При наведении порядка на участке собирают куски полиэтиленовой пленки: маленькие - утилизируют, большие - пригодятся для укрытия грядок, засеянных овощными культурами. Разложенные на снегу куски черной пленки способствуют более быстрому его таянию.

Как только сойдет снег и «провянет» земля (чтобы по ней было удобно ходить), собирают неубранные осенью листья. Весной важно вовремя перекопать землю, чтобы закрыть влагу. Для этого надо определить спелость земли. Если после сжатия ее пальцами она не распадется, значит - еще рано; распадется на крупные куски - самое время копать, а если рассыпается в «пух и прах» - значит, уже опоздали.

Продолжают уход за посевами овощных растений на окнах и в утепленных теплицах. По мере роста растений немного увеличивают норму расхода воды; неплохо использовать для полива (раз в 2-3 полива) теплую воду. Почву в емкостях рыхлят неглубоко и аккуратно, чтобы не повредить корни, периодически подсыпают землю, чтобы прикрыть оголившиеся при поливах корни. Рассаду капусты и других растений из семейства капустные проветривают, периодически открывая форточку.

Бывает, что требуется приостановить рост рассады в комнатных условиях, иначе она слишком вытянется. У томата этого можно добиться снижением температуры или частичным обрыванием нижних листьев. После всходов растения капусты рекомендуют содержать при температуре 8... 10°С. Иногда сдержать рост растений можно, сократив полив: его осуществляют только тогда, когда растения начинают подвядать или когда почва подсохнет на 1 -1,5 см. Если рассада расположена на окнах северной или северо-западной ориентации, она вытягивается, у нее формируется тонкий и ломкий стебель, так как для нормального роста ей не хватает света. Чтобы этого не происходило, растения расставляют подальше друг от друга, своевременно подкармливают и поливают. Если велика вероятность того, что рассада может перерасти, ее 2-3 раза пересаживают, при этом часть стебля укладывают в виде спирали в почву, тем самым несколько его укорачивают.

В первые две декады апреля дома сеют на рассаду теплолюбивые зеленные культуры - петрушку, кориандр, шпинат, щавель, салат и пряновкусовые - анис, иссоп, котовник, майоран, мелиссу лекарственную, эстрагон, чабер и др., а также семена скороспелых сортов томата.

Приближается время для накрытия теплиц и проволочных каркасов полиэтиленовой пленкой. Это мероприятие лучше проводить в безветренные сухие дни. Чтобы пленка не парусила от ветра, используют такой прием: через теплицу перебрасывают несколько веревок, к концам которых прикрепляют полиэтиленовые емкости, заполненные водой. Дней через 10-12 после укрытия теплицы пленкой, когда земля прогреется, можно высевать на раннюю продукцию первую партию зеленных культур (салат, петрушку, шпинат). Напомним, что высаживать и пикировать в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур рекомендуют, когда почва прогреется до 10...12°С, а воздух - до 15°С.

При вторичном использовании парника или теплицы целесообразно верхний слой почвы (не менее 15-20 см) заменить либо продезинфицировать. Для этой цели можно внести известь (100-200 г/м 2 [sup][/sup]) и аккуратно заделать ее в почву. Деревянные каркасы желательно побелить раствором извести (30%). Эти приемы будут способствовать уничтожению накопившейся за прошедший сезон грибной и бактериальной инфекции, а также снижению численности перезимовавшей вредной энтомофауны.

Созревший компост пропускают через грохот. Перепревший материал пускают в дело, а неперепревшие фракции отправляют в новый контейнер, куда потом все лето складывают растительные остатки и пищевые отходы.

Еще не поздно заготовить ленты из фильтровальной или туалетной бумаги с наклеенными семенами моркови, петрушки, салата, редиса, лука-чернушки и др. Наиболее оптимальный вариант: 2-5 строчки семян, между рядами расстояние 10-15 см, между лентами 40-50 см. Такие ленты имеются в продаже. При дражировании в оболочку, покрывающую семена, вносят микроэлементы, стимуляторы роста, благоприятно влияющие на развитие и рост овощных культур, и даже фунгициды, подавляющие размножение бактериальных и грибных патогенов.

А. Михайлов, канд. биол. наук

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::. прочитало: 49 | автор: sadovod | Сегодня, 11:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.