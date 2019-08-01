



::. Уборка кольраби, фенхеля, водяного кресса и укропа | Овощеводство Уборка кольраби, фенхеля, водяного кресса и укропа

В конце июля начинают выборочно убирать кольраби, отдавая предпочтение стеблеплодам диаметром 7—8 см. У перезревших стеблеплодов внизу образуются грубые волокна, но верхняя часть долго остается нежной.

По мере отрастания срезают верхушки и отдельные низко расположенные листья новозеландского шпината.

Фенхель убирают на зелень до начала цветения, когда растения достигают высоты 20 см. В этот период на них долго сохраняется обильная нежная зеленая масса. Кочанчики фенхеля убирают при достижении ими диаметра 10 см. При задержке с реализацией обязательно срезают листья на расстоянии 15—20 см выше кочанчиков. Это предотвращает испарение и подвяливание.

В июле получают первый урожай водяного кресса, когда растения достигают высоты 30 см. Затем срезку повторяют через четыре-шесть недель. Ее выполняют ножницами или серпом на высоте 5—10 см от уровня почвы.

Укроп в июле собирают не только на зелень, но и для использования при консервировании овощей (в фазе налива семян).

Газета "САДОВОД"













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::. прочитало: 191 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.