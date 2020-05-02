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::. Нитраты в почве и в овощах | Овощеводство / Удобрения
Нитраты в почве и в овощах
Серьезной проблемой питания человека является наличие в пище вредных для организма азотистых веществ - нитратов.
Наиболее подвержены воздействию нитратов дети, беременные женщины, люди пожилого возраста, а также страдающие заболеваниями печени, крови, сердечно-сосудистой системы. А наибольшее количество нитратов (около 80%) попадает в человеческий организм с овощами.
Решить проблему нитратов возможно при одном условии: нужно знать все особенности накопления их в овощной продукции и приемы, способы, позволяющие снизить это накопление.
Необходимо отчетливо понимать, что совершенно безнитратной продукции в природе быть не может. Азот, будучи виновником образования нитратов, в то же время является и одним из основных элементов минерального питания, без которого невозможна сама жизнедеятельность растений. Поэтому речь может идти только об уменьшении количества нитратов в овощной продукции.
Среди овощей есть такие культуры, которые по своей природе способны накапливать нитраты в любых условиях. К ним относятся любисток, укроп, кориандр, иссоп, тмин, эстрагон, салат листовой и кочанный, кресссалат, ревень, шпинат, свекла столовая, капуста пекинская, редька, лук-перо и ряд других овощей и зеленных культур.
 Довольно слабой способностью по нитратонакоплению обладают капуста брюссельская, горох, фасоль, картофель, томат, лук-репка, баклажан, перец сладкий, горчица салатная. Остальные овощи занимают промежуточное положение. Количество нитратов в них может меняться от максимума до минимума - в зависимости от сортов и условий выращивания.
Ученые-селекционеры много лет работают над тем, чтобы вывести такие сорта овощных культур, которые имели бы генетически обусловленную способность к накоплению нитратов в небольших количествах. Обнадеживающие результаты уже получены по огурцам, салатам, редису.
Определенный уровень содержания азота в растениях положительно сочетается с процессами роста, развития и качеством продукции. Поглощение растением из почвы излишков азота способствует образованию излишка нитратов, что зависит от нескольких причин. Главные из них - необоснованно высокие дозы применения азотных удобрений (аммиачной селитры); недостаточное количество в почве калийных, фосфорных и микроудобрений; неблагоприятные условия окружающей среды (затенение, высокая температура в теплицах, недостаточное увлажнение почвы). Любые стрессы, возникающие в растениях от резкого изменения погодных условий или в результате неумелого ухода, быстро приводят к излишнему накоплению нитратного азота в продуктивных частях овощных культур. Наиболее опасными в отношении нитратов являются овощи, выращенные в остекленных теплицах в ранневесенний и в зимний периоды, когда, созревая, они истытывали недостаток света. У тех же овощей нитратов гораздо меньше, если они выращены в пленочных теплицах в условиях благоприятной освещенности, и меньше всего у овощей, выращенных в открытом грунте.
Есть одна особенность, о которой необходимо знать: в разных частях плодов, корнеплодов и зеленных культур содержится разное количество нитратов. У листовых овощей больше нитратов в стеблях и черенках листьев; у огурца и кабачка количество нитратов возрастает от верхушки к основанию (плодоножке) и от середины к кожуре; у патиссонов более нитратна кожура, у томатов - бланжевые плоды, у перцев - недозрелые плоды, у капусты - кочерыжка, у свеклы и моркови - сердцевина. Переросшие овощи (огурцы, кабачки, салаты, все пряные культуры) теряют свои вкусовые качества и, что самое главное, резко повышают нитратосодержание.
Э. Феофилов, заслуж. агроном России
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