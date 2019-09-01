



::. Чтобы нитратов было меньше | Овощеводство Чтобы нитратов было меньше

В овощах нитраты содержатся в клеточном соке. Они довольно легко вымываются, если подержать в воде около часа, например, огурцы, лук-перо, зелень. За это время из них уйдет до 20% нитратов. По "нитратной причине". Как показывает опыт, лучше отказываться от потребления рассолов, маринадной жидкости, картофельного отвара.

У зелени следует обрезать черешки (кроме ревеня и черешкового сельдерея), у капусты снимать верхние листья и вырезать кочерыгу, у моркови и свеклы вырезать сердцевину, употребляя мелкие и средние корнеплоды, у огурцов и кабачков очищать кожуру. У них же, а также у сладкого перца обрезать место у плодоножки, у редиса, репы, редьки, моркови и свеклы удалять хвостики и места в прилиственной части.

Можно рекомендовать следующие приемы для снижения нитратов в овощах:

- при заправке почвы минеральные удобрения вносить совместно с органическими;

- вносить в почву микроэлементы - молибден, марганец, медь, бор, железо;

- из азотных удобрений применять мочевину и сульфат аммония;

- азотные удобрения вносить в известкованную почву,

- не проводить азотные подкормок в день сбора (заготовки) овощей:

- использовать рыхлители грунтов - песок, опилки, соломенную резку, компосты, коровяк;

- не допускать в теплицах перегревов растений;

- уничтожать сорняки;

- заготавливать овощи рано утром или вечером;

-интенсивно поливать морковь за две недели до уборки;

ряд овощных культур высевать под зиму;

- овощи с большей расположенностью к нитратонакоплению сажать в хорошо освещенные места участка.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России









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::. прочитало: 129 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.