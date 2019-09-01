|Чтобы нитратов было меньше
В овощах нитраты содержатся в клеточном соке. Они довольно легко вымываются, если подержать в воде около часа, например, огурцы, лук-перо, зелень. За это время из них уйдет до 20% нитратов. По "нитратной причине". Как показывает опыт, лучше отказываться от потребления рассолов, маринадной жидкости, картофельного отвара.
У зелени следует обрезать черешки (кроме ревеня и черешкового сельдерея), у капусты снимать верхние листья и вырезать кочерыгу, у моркови и свеклы вырезать сердцевину, употребляя мелкие и средние корнеплоды, у огурцов и кабачков очищать кожуру. У них же, а также у сладкого перца обрезать место у плодоножки, у редиса, репы, редьки, моркови и свеклы удалять хвостики и места в прилиственной части.
Можно рекомендовать следующие приемы для снижения нитратов в овощах:
- при заправке почвы минеральные удобрения вносить совместно с органическими;
- вносить в почву микроэлементы - молибден, марганец, медь, бор, железо;
- из азотных удобрений применять мочевину и сульфат аммония;
- азотные удобрения вносить в известкованную почву,
- не проводить азотные подкормок в день сбора (заготовки) овощей:
- использовать рыхлители грунтов - песок, опилки, соломенную резку, компосты, коровяк;
- не допускать в теплицах перегревов растений;
- уничтожать сорняки;
- заготавливать овощи рано утром или вечером;
-интенсивно поливать морковь за две недели до уборки;
ряд овощных культур высевать под зиму;
- овощи с большей расположенностью к нитратонакоплению сажать в хорошо освещенные места участка.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
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