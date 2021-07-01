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::. Фотосинтез возможен даже при низких температурах | Овощеводство
Фотосинтез возможен даже при низких температурах   (продолжение)
Фотосинтез возможен даже при таких температурах воздуха, когда останавливается рост растения. В этом случае образуемые органические вещества поступают в запас. Особо низкие ночные температуры сдерживают отток пластических веществ из листьев в другие органы растения, а в самом листе остается меньше места для новых продуктов фотосинтеза, что искусственно сдерживает его интенсивность. Работа фотосинтетического аппарата и отток ассимилятов из листьев могут значительно нарушаться при падении температуры в корневой зоне до 15°C. В свою очередь нарушается снабжение корней продуктами фотосинтеза при нарушениях режимов почвы и воздуха
При единстве процесса фотосинтеза у всех растений, он все же имеет свои особенности по отдельным культурам. Так, при нарушениях в питании, поглощение световой энергии у огурцов снижается больше, чем у томатов. У томата интенсивность фотосинтеза возрастает при внекорневых подкормках, а также при равных количествах азота и фосфора и удвоенной против них дозе калия. У многих современных гибридов огурцов фотосинтетический аппарат способен одинаково хорошо настраиваться на свет разной интенсивности с максимальным его использованием. В целом же гибриды овощных культур фотосинтезируют лучше сортов, так как в этом процессе объединяют лучшие черты (свойства) обоих родителей. Исследования, проведенные на картофеле, показали, что фотосинтез протекает очень слабо при низкой концентрации углекислого газа и слабом свете. При нормальном содержании углекислоты фотосинтез почти не изменяется при изменении температуры, а при росте концентрации углекислого газа он усиливается с повышением температуры и освещенности. Максимальная температура воздуха для высокого фотосинтеза повышается с усилением освещенности
В фотосинтезе участвуют химические реакции, вызываемые светом; ферментативные темновые реакции расщепления отдельных сложных соединений для подготовки их оттока из листьев; процессы обмена углекислого газа и кислорода между хлоропластами и наружной атмосферой. Внутренняя структура листьев растений служит эффективному решению задачи наилучшего использования потоков энергии солнечного света при его сродных интенсивностях, а также усвоения из воздуха углекислого газа с низкими его концентрациями. Растения начинают фотосинтезировать с позеленения их проростков, т. е. с появлением в них хлорофилла. Они продолжительное время могут существовать за счет фотосинтеза первых листьев.
  Фотосинтез идет не только в листьях овощных культур. Например, в зеленых плодах различных сортов томатов хлорофилла содержится около 0,25% от его содержания в листьях, но интенсивность фотосинтеза доходит до 4- 5% от листовой. Это говорит об эффективном использовании хлорофилла оболочками растущих плодов. Даже чашелистики цветков после образования завязей некоторое время способны к фотосинтезированию. В целом же основная роль фотосинтезирования зеленых частей растений состоит в том, что через хлорофилл они удаляют из клеток избыток углекислоты и поглощают кислород. Главные потребители продуктов фотосинтеза – активно растущие и запасающие органы растений. Они же оказывают ответное положительное действие на сам процесс. В искусственных условиях выращивания интенсивность фотосинтеза культур можно регулировать при помощи красной и синей частей спектра излучения растениеводческих ламп.
В количественном отношении различают истинный (брутто) и видимый (нетто) фотосинтез.
Под первым подразумевают количество органических веществ (ассимилятов), выработанных растением в целом для построения всех своих органов и покрытия их расходов на дыхание.
Второй – это разность между количеством углекислого газа, поглощенным листьями и выделенным ими в процессе дыхания. Только в одном случае угнетение фотосинтеза полезно для растениеводства. Это бывает тогда, когда сорняки лишают света. Чем сильнее затенение почвы каждой культурой открытого грунта и чем раньше оно наступает, тем труднее сорнякам доходить до цветения и осеменения.
 Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 130 | автор: sadovod | Вчера, 10:40 | Комментариев 0 |
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