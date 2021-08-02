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::. Август для огородника | Овощеводство
Август для огородника
Чтобы получить хороший урожай кочанчиков брюссельской капусты, следует сделать вершкование. Прием этот несложный. Надо за месяц до окончания вегетации культуры, в конце августа, прищипнуть верхушечную почку – и питательные вещества растение будет направлять к боковым, а они, разрастаясь, превратятся во вкуснейшие кочанчики. Размер их может достигнуть размеров перепелиного яйца. Если вершкования не делать, то диаметр кочанчиков будет не более 1-1,5 см.
 Поспели кабачки. Помните, что переращивать их не следует. Если снимать крупные плоды, то в них формируются семена, на которые растения тратят большое количество питательных веществ, чем задерживается рост других плодов. Кроме того, молодые кабачки, диаметром не более 10 см, нежного вкуса, с тонкой кожицей, не имеют семян и практически безотходны при кулинарной обработке. В последней декаде августа следует полностью убрать урожай кабачков, патиссонов. Они могут быть повреждены заморозками.
 В малогабаритных пленочных сооружениях не забудьте укрыть растения огурца, кабачка, патиссона и других теплолюбивых культур пленкой (или лутрасилом). В благоприятные годы под пленочными укрытиями они вегетируют до середины октября.
 Нельзя особенно опаздывать и со сбором томатов в открытом грунте. Собранные вовремя плоды размещают на дозаривание. Уборку их лучше делать в утренние часы, в сухую погоду. Укладывают помидоры в сухие чистые ящики на бумагу в один, реже 2 слоя, плодоножками вверх. Созревают скороспелые сорта бобов. Сухие черные плоды лучше снять, т.к. они при созревании растрескиваются, и зернышки из них высыпаются. Не опоздайте и с уборкой фасоли! Следует помнить, что эти теплолюбивые растения уже и при 0оС погибают. Сорта фасоли без пергамента в плодах используют, пока они еще не созрели. В конце августа начинают убирать среднепоздние и поздние сорта капусты, предназначенные для квашения и зимнего хранения.
 В. Пережогина, канд. с.- х. наук
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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