

::. ОВОЩНОЙ ГОРОХ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ | Овощеводство / горох ОВОЩНОЙ ГОРОХ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ОВОЩНОЙ ГОРОХ?

Оптимальная температура воздуха для прорастания семян 18°С. В этом случае всходы появляются через неделю после посева. Наилучшая температура для роста и развития 15...20°С. Влажность должна быть умеренной. Горох предпочитает светлые участки, хорошо защищенные от господствующих ветров.

Лучшие почвы - легкие и средние суглинки, гумусированные, с рН = 6-7, пропускающие воздух.

Горох хорошо развивается через 2-3 года после внесения органических удобрений. Культура прекрасно реагирует на небольшие дозы (5-10 г на 1 м 2 ) азотных удобрений. Однако высокие их дозы задерживают развитие клубеньков.

Отзывчив горох и на бактериальные удобрения (азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ и др.). Лучше всего эти удобрения вносить в почву вместе с семенами (разложить семена в тени и опрыскать их раствором удобрений, приготовленным так, как указано на этикетке). Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на обработанные азотобактерином семена попадали солнечные лучи, так как они убивают полезные бактерии.

Отличные предшественники гороха - капуста, корнеплоды, томат, огурец, картофель.



ЧЕГО НЕ ВЫНОСИТ ОВОЩНОЙ ГОРОХ?

Продолжительные ранне-весенние заморозки

(-1... -5°С) значительно снижают урожай, а для растений в фазе налива стручков они даже губительны. Опасны для гороха и осенние заморозки. Однако если семена предварительно закалить, то они выдерживают кратковременное понижение температуры до -5...-7°С. Правда, растения многих сортов, попавшие под заморозки, зацветают позднее обычного. Горох позднеспелых сортов на начальных этапах развития в меньшей степени повреждается заморозками.

И еще одна особенность этой культуры. У гороха, как и дуба, семядоли остаются под землей, подстраховывая надземную систему. Если верхушки молодых растений подмерзли и их рост приостановился, то из подземных частей появляются новые ростки.

Жаркая погода также губительна для гороха: бутоны и цветки опадают, нижние листки желтеют.

Растения не выносят и затенения, поэтому их нельзя размещать под плодовыми деревьями.

Культура плохо растет как на легких песчаных, так и на тяжелосуглинистых почвах. Непригодны также для ее возделывания торфяные, заболоченные почвы с высоким уровнем стояния грунтовых вод и кислой реакцией почвенной среды. Даже незначительное замокание или уплотнение почвы приводит к загниванию семян, если же часть из них все-таки прорастет, то у образовавшихся растений формируются мелкие семена нетипичной формы и со значительно более низким содержанием Сахаров. На кислых почвах плохо развиваются клубеньковые бактерии, формирующиеся на корнях бобовых культур.

По сравнению с раннеспелыми позднеспелые сорта более требовательны к влаге, менее устойчивы к болезням и вредителям, поэтому их лучше размещать на увлажненных пониженных участках и принимать дополнительные меры защиты от болезней и вредителей.

Плохие предшественники гороха - бобовые культуры.



С ЧЕМ МИРИТСЯ ОВОЩНОЙ ГОРОХ?

При достаточном увлажнении почвы горох мирится с прохладной погодой, при оптимальной температуре воздуха выдерживает обильные осадки. В засушливые годы способен сокращать вегетационный период почти в 2 раза, причем лучше других культур использует запасы почвенной влаги.



ПОМНИТЕ, ЧТО...

• Оптимальный срок посева гороха - начало мая.

• Для защиты от птиц горох лучше сеять вечером, когда куры садятся на насест, а вороны и галки, которые часто следят за посевом, улетают на ночлег.

• Рыхления следует проводить на небольшую глубину и только днем, в сухую погоду: всходы гороха, влажные от росы или дождя, легче повреждаются болезнями.

• Чтобы предохранить растения от солнечных ожогов, полив гороха необходимо проводить утром или вечером.

• До цветения горох нельзя сильно поливать - это снижает урожайность.

• Во время цветения и формирования стручков культура очень чувствительна к недостатку влаги.

• В засушливые годы посевы гороха полезно мульчировать торфом, соломой или черной полиэтиленовой пленкой.

• Когда растения достигнут высоты 10-15 см, эффективно неглубокое и частое рыхление почвы.

И. Константинов, канд. с-х. наук

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 190 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.