



::. Как приготовить хрен беp слёз | хрен / Рецепты Как приготовить хрен беp слёз

Почти всем нравится хрен, но вот готовить его!..

Наверное многим сразу вспоминается, скольких трудов, а главное, слез это стоило. Да, так оно обычно и бывает, если натирать его на терке. Но слез можно избежать, если хрен не натирать, а молоть в мясорубке, естественно, предварительно помыв и нарезав его на кусочки.

Главная же хитрость заключается в том, что мелют его не в миску или тарелку, а в полиэтиленовый пакет, одетый на горловину мясорубки и закрепленный там резинкой. Таким образом удается избежать самой неприятной части работы и сопутствующих ей слез, если стараться не заглядывать в раструб для закладки сырья и прикрывать его во время работы (можно ладонью).

А далее все просто – пакет снимается и перемолотая масса высыпается в соответствующую посуду для приготовления забористой приправы. Наиболее часто готовят хрен с 2%-м столовым уксусом, заливая молотую массу так, чтобы она слегка была прикрыта последним. Соль и сахар добавляют по вкусу, после чего все хорошо перемешивают. Иногда в приправу, для придания цвета и особого вкуса, кладут тертые яблоки, свеклу, морковь. Однако, крупнейший специалист по пряностям В. В. Похлебкин утверждал, что применение уксуса для приготовления столового хрена нежелательно, ибо резко ухудшает вкус и запах последнего. Вместо уксуса он рекомендует использовать лимонный сок (с перечисленными выше ингредиентами) с добавлением цедры. После перемешивания приправу быстро раскладывают по стеклянным банкам, которые герметично закрывают. Хрен готов!

В. Старостин

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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.