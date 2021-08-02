|Как приготовить хрен беp слёз
Почти всем нравится хрен, но вот готовить его!..
Наверное многим сразу вспоминается, скольких трудов, а главное, слез это стоило. Да, так оно обычно и бывает, если натирать его на терке. Но слез можно избежать, если хрен не натирать, а молоть в мясорубке, естественно, предварительно помыв и нарезав его на кусочки.
Главная же хитрость заключается в том, что мелют его не в миску или тарелку, а в полиэтиленовый пакет, одетый на горловину мясорубки и закрепленный там резинкой. Таким образом удается избежать самой неприятной части работы и сопутствующих ей слез, если стараться не заглядывать в раструб для закладки сырья и прикрывать его во время работы (можно ладонью).
А далее все просто – пакет снимается и перемолотая масса высыпается в соответствующую посуду для приготовления забористой приправы. Наиболее часто готовят хрен с 2%-м столовым уксусом, заливая молотую массу так, чтобы она слегка была прикрыта последним. Соль и сахар добавляют по вкусу, после чего все хорошо перемешивают. Иногда в приправу, для придания цвета и особого вкуса, кладут тертые яблоки, свеклу, морковь. Однако, крупнейший специалист по пряностям В. В. Похлебкин утверждал, что применение уксуса для приготовления столового хрена нежелательно, ибо резко ухудшает вкус и запах последнего. Вместо уксуса он рекомендует использовать лимонный сок (с перечисленными выше ингредиентами) с добавлением цедры. После перемешивания приправу быстро раскладывают по стеклянным банкам, которые герметично закрывают. Хрен готов!
В. Старостин
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