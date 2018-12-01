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::. Почему капуста называется капустой? | Овощеводство / капуста
Почему капуста называется капустой?
Как Вы думаете, почему капуста называется капустой? Наши предки славяне позаимствовали это название у римлян: по латыни caput - голова. Древние римляне широко использовали капусту в пищу, часто как десерт.
Белокочанная капуста не встречается в природе в том виде, в котором мы ее знаем. Много веков земледельцы окультуривали дикую листовую капусту, которая и сейчас еще как сорняк растет на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Эта дикая капуста - небольшое растение с плотными листьями, расположенными в виде розетки - совсем не похожа на современную.
Греко-римские колонисты выращивали белокочанную капусту в Крыму и других районах Причерноморья. Отсюда она попала в Киевскую Русь. У славян капуста издавна имела наибольшее распространение по сравнению с другими овощами. Ее употребляли свежей, квашеной, вареной. Щи и пироги с капустой были, как и сейчас, излюбленными блюдами.
Давно были замечены и лечебные свойства капусты. Еще древнеримские врачи применяли ее для лечения, считая, что она способна придавать крепость организму и устойчивость ко многим заболеваниям, устранить бессонницу, успокоить головные боли. В русской народной медицине сок свежей капусты принимали при желтухе, болезнях селезенки. При подагре и ушибах к больным местам прикладывали свежие капустные листы, так как они снижают жар и боль. Чтобы ускорить заживление гнойных ран, язв, ожогов, на них наносили смешанный с сырым яичным белком капустный сок или измельченные листья капусты. Ваш ребенок упал с велосипеда и разодрал коленку? Вы ошпарили руку, готовя обед? Воспользуйтесь советом мудрой народной медицины, и капуста снимет боль, как рукой.
Сок белокочанной капусты применяется и в официальной медицине для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Выращивая капусту на своих огородах, помните, что это влаго-и светолюбивое растение. Кроме того, ее нельзя сажать на затененных участках, иначе всходы вытягиваются и растения плохо развиваются.
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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Вчера, 10:57 | Комментариев 0 |
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