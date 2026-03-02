 Пекинская капуста: рассада, посев, уход



Привет-привет! Сегодня мы поговорим о том, как легко вырастить пекинскую капусту прямо у себя дома или на даче.

Почему именно пекинка?

Начнём с того, что она суперполезна, содержит кучу витаминов и микроэлементов.

Питательная ценность ее состоит, прежде всего, в большом количестве легкоусвояемых белков (превосходит белокочанную капусту в 2 раза), в т. ч. и лизина – одной из наиболее важных для организма человека аминокислот. В капустке пекинской содержится различные, необходимые организму минеральные соли, витамины В1, В2, С, РР, каротин.

Рекомендуется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также

при язве желудка. Потребляют в пищу пекинскую капусту как в сыром виде, так и в вареном.

А ещё её нежные листики отлично подходят для салатов, супов и даже роллов. Что может быть круче и полезнее?

Ну а теперь зная всю пользу пекинской капусты, мало у кого не осталось желания вырастить её у себя на огороде.

Как начать?

Капусту пекинскую можно сеять на грядках, как только сойдет снег и почва будет готова к посевам, а можно выращивать и рассадным способом.

Начнем с рассады.

Сеют семена капусты пекинской на рассаду в конце марта или в самом начале апреля, за 3–4 недели до высадки в открытый грунт.

Почва для рассады должна быть плодородной, влаго и воздухопроницаемой. Капуста пекинская плохо переносит пикировку, поэтому сеять её рекомендуется сразу в персональные тары. Семена прорастает примерно через двое суток при температуре 22-25°С. После появления всходов оптимальная температура 14-16°С, а после, до конца - 15-17°С.

Хорошим грунтом для рассады являются известкованный и заправленный всеми питательными элементами торф или здоровая и нейтральная по кислотности огородная почва. Посев проводят по одному семени в горшочек. Заделывать семена не обязательно, или можно заделать на 0,5 см. Они прорастают через 2–3 суток. До всходов, оптимальная температура грунта и воздуха 22-25°С. После всходов в течение 10 дней температура воздуха должна быть 14-16°С, а затем, до конца периода, - 15-17°С. До появления всходов посевы накрывают пленкой для сохранения влаги на поверхности грунта. Температура выше рекомендуемой приводит к вытягиванию рассады.

А далее поливы. Почва не должна пересыхать, но и переувлажнение почвы недопустимо. Если почва хорошо заправлена, а так и должно быть, то дополнительные подкормки на рассадный период не потребуются.

Сеем семена или высаживаем рассаду.

Пекинская капуста холодостойкое растение. Семена прорастают при температуре 4–5 °С, растения выдерживают заморозки до –3 °С. При температуре 20–22 °С прорастает за 3–4 дня. Посевы или высадку рассады можно производить все лето, а начинать с ранней весны.

Если с осени не внесены никакие удобрения, то весной вносят азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также органические компост или перегной. На 1 кг своей массы пекинская капуста потребляет: азота - 1,5 г, фосфора - 0,25 г, калия - 2,3 г, магния - 0,14 г, кальция - 2,0 г.

При внесении удобрений нормы необходимо соблюдать. Пекинская капуста способна к накоплению высоких доз нитратов. Нитратонакопление возрастает по мере увеличения срока выращивания и при использовании излишних доз азотных удобрений.

В подготовленную почву сеют семена на глубину не более 1 см или высаживают рассаду на расстоянии между растениями на менее 25 см. Лучшие предшественники капусты пекинской: огурец, картофель, морковь, свекла, сельдерей, петрушка, редис.

Уход за капустой

Вот тут самое интересное начинается! Регулярно проверяйте свою капусту на наличие вредителей. Капуста пекинская влаголюбивое растение. Производите поливы, не позволяя почве пересыхать. Через недели три можно подкормит растения карбамидом. 1 чайная ложка на ведро воды. Помним, что излишние дозы азота приводят к накоплению нитратов в продукции. Ну и конечно, не забывайте о прополках и рыхлениях.

Когда собирать урожай?

Обычно пекинку собирают через 2 месяца после высадки рассады. Главное — не затягивай с уборкой, иначе листья станут грубыми и потеряют всю прелесть своего вкуса.

Так что вперёд, друзья мои! Пусть ваша грядка порадует вас свежей и полезной пекинской капустой. И помните: главное — получать удовольствие от процесса выращивания и наслаждаться результатами своего труда.

