



::. Капуста пекинская | Овощеводство / капуста Капуста пекинская

Входит официально в группу капустных овощных культур, но в научной и учебной литературе ее часто относят к зеленным овощам. Относится к семейству капустных, или крестоцветных. Родиной ее является Китай. Она с древности возделывалась в странах Восточной Азии. Латинское ее название Brassica pekinensis.

Для выращивания пекинской капусты наиболее подходят среднесуглинистые почвы и любые тепличные грунты.

Пекинская капуста обладает холодостойкостью. Семена ее начинают прорастать при +3-4°С. Оптимальная температура для роста - 15-20°С. По отношению к световым условиям пекинская капуста проявляет двойственность: отличается светолюбием, но даёт хорошие урожаи в теплице, в условиях затенения. Она требует постоянного увлажнения почвы, но без переувлажнения и застоя воды. Почва должна быть хорошо обеспечена элементами минерального питания (включая и микроэлементы) и органикой, вносимой под предшественников. Оптимальное содержание органических веществ в тепличных грунтах должно составлять около 20%, кислотность - около 6,5 рН, а концентрация солей - не выше 5 г/л.

На 1 кг своей массы пекинская капуста потребляет: азота - 1,5 г, фосфора - 0,25 г, калия - 2,3 г, магния - 0,14 г, кальция - 2,0 г. Потребность в воде на одно растение кочанной формы составляет 50 л (около 60 л на 1 кг массы).

По биологическим особенностям и требованиям к условиям выращивания пекинскую капусту условно приравнивают к листовому салату и ранней белокочанной капусте.

Предшественниками пекинской капусты в открытом грунте могут быть огурец, картофель, морковь, свекла, сельдерей, петрушка, редис. В теплицах ее выращивают до и после основных культур, а также в качестве их уплотнителей. Применяют и повторные посевы. Для ранней продукции используют различные малогабаритные пленочные укрытия.

Пекинская капуста способна к накоплению высоких доз нитратов, даже выше предельно допустимой концентрации в 2000 мг/кг. Нитратонакопление возрастает по мере увеличения срока выращивания и при использовании больших доз азота в теплицах.

Представлена капуста тремя формами: листовой, полукочанной и кочанной. Наибольшее распространение имеет полукочанная форма (сорт Хибинская), которую чаще выращивают как листовую. Зеленую продукцию этого сорта, в зависимости от срока и способа выращивания, получают за 25-60 дней.



Кочанная форма пекинской капусты представлена несколькими сортами: Хибинская, 50-дневная, Олимпия, Весна, ВИР-172, Кантонер и др. Все сорта отличаются высокими темпами роста, хорошей продуктивностью и качеством. Сроки вегетации сортов - от 50 до 100 дней. Выращивают пекинскую капусту посевом семян в грунт (почву) или с помощью рассады. В качестве уплотняющей культуры она растет при тех условиях микроклимата, питания и водного режима, какие поддерживают для основных культур, а как самостоятельная культура требует своих условий.



Кочанную пекинскую капусту выращивают рассадным способом, чтобы быстрее получить кочан, который может быть с открытыми сверху или полностью сомкнутыми листьями. Посев проводят в горшочки размерами 4x4 или 5x5 см. Капуста плохо переносит пикировку и посадку в безгоршечном виде: от замедления роста до гибели растений.

Хорошим грунтом для рассады являются известкованный и заправленный всеми питательными элементами торф или здоровая и нейтральная по кислотности огородная почва. Посев проводят по одному семени в горшочек. Заделывать семена не обязательно. Они прорастают через двое суток. До всходов температура грунта и воздуха 22-25°С. После всходов в течение 10 дней температура воздуха должна быть 14-16°С, а затем, до конца периода, - 15-17°С. До появления всходов посевы накрывают пленкой для сохранения влаги на поверхности грунта. Температура ниже 13°С, в рассадный период может приводить к стрелкованию растений, а высокая температура или недостаток света способствуют вытягиванию и ослаблению растений.

Рассаду поливают один раз в 4 дня из расчета 3 л/м2. Взрослым растениям дают не менее двух подкормок полным удобрением.

Оптимальными температурами воздуха для растений капусты считаются: от высадки до начала образования кочана - 17-20°С днем и 15°С ночью, при формировании кочана - 13-15°С днем и 10°С ночью. Температура почвы - это среднее между температурой воздуха днем и ночью.



Пекинская капуста поражается несколькими вредителями и болезнями, что снижает урожай и качество продукции. Снижение качества происходит также при загущенном посеве листовой формы, увеличенных дозах азота, высоких и низких температурах, подсушивании и переувлажнении почвы, высокой концентрации удобрений, кислой реакции почвы и недостатке кальция.

Листовую форму можно недолго хранить в холодильнике, её лучше употреблять сразу после съема. Кочанную форму можно сохранить до 2,5 месяцев.

Масса 1000 шт. семян капусты составляет 2-3 г; всхожесть - до 100%, она сохраняется 4-5 лет при собственной влажности семян 9%.

Пекинская капуста накапливает сухие вещества (6,1-8,6%), сахара (1,0-2,4%), аминокислоты (до 11 видов), белки (1,6-3,5%), витамины С (20-50 мг%). В1, В2, Е, соли калия, кальция, фосфора, железа, ферменты.

Обычно в кулинарии капусту используют в свежем виде, добавляя в салаты с другими овощами. Ее можно также употреблять в вареном, тушеном, квашеном и сушеном виде. Обладая диетическими свойствами, она помогает при желудочных и сердечных заболеваниях.

Э. Феофилов, засл. агроном России













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::. прочитало: 157 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.