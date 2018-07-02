Второй урожай с куста картофеля

В конце июля—на­чале августа многие уже вовсю лакомятся карто­фелем, выросшим на участке.

А знаете ли вы, что, выкапывая куст картошки, можно попытаться получить с него второй урожай? Делается это так: лопатой очень осторожно выбирайте весь куст, соберите с него более или менее крупные клубни, а всё остальное аккуратно посадите обратно в лунку и полейте. Примерно через неделю куст "придет себя" и начнет растить клубни. Другой, способ позволяет не так жестко обходиться с кустом: куст подкапывается с боков, выбираются крупные клубни, затем куст засыпается и поливается. Мелкий картофель продолжает расти.

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