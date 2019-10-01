Картофель: посадка и уход

Раннюю посадку картофеля лучше проводить в борозды. В сделанных за два дня до посадки гребнях земля лучше прогревается, что способствует быстрому и дружному прорастанию картофеля и спасает его от поражения ризоктонией. Перед посадкой на дно борозд рассыпьте компост (50 кг на сотку) и азофоску (1 кг на сотку). Целесообразно внести также мочевину или сульфат аммония (0,5-1 кг на сотку). Азот нужен картофелю в начальный период роста, для хорошего развития листвы - его аппарата фотосинтеза. И нужен он картофелю, чем раньше - тем лучше.

Созданные в листьях продукты фотосинтеза потом будут использованы при образовании клубней. Азотные удобрения, внесенные позже, в подкормках, картофель тоже использует, но уже не ко времени: затянется вегетация, качество клубней ухудшится. А все хорошо в свое время.

При посадке в борозды неизбежно утаптывается их дно. Но это не страшно: уплотненная почва будет подсасывать влагу к разложенным по дну борозды клубням. Засыпьте борозды с помощью граблей рыхлой землей, заделав клубни на глубину 10-15 см. Когда обозначатся рядки всходов, прочешите междурядья граблями. Взрыхлив верхний слой почвы, вы сохраните в ней влагу и заодно уничтожите всходы лебеды и других сорняков. Когда большинство растений картофеля достигнет высоты 10 см, проведите глубокое рыхление междурядий тяпкой, подгребая взрыхленную землю к рядкам картофеля. Эту работу нужно выполнять в сухой солнечный день и начинать ее с утра. Тогда срубленные и вывернутые с корнем сорняки погибнут. Убирать их вручную не к чему. Но если появились всходы бодяка или осота розового, то постарайтесь выкопать все его корневища.

Такая обработка картофеля является решающей мерой в борьбе с сорняками. Проводить ее нужно без опоздания и тщательно. После рыхления и легкого окучивания картофель быстро идет в рост и уже сам заглушает появляющиеся потом сорняки. При таком уходе за посадкой практически исключается необходимость в ручной прополке. Уничтожают сорняки сразу, пока они еще не окрепли и не успели причинить вреда картофелю. Если же дожидаться, пока сорная трава вырастет по колено, а потом выдергивать ее ручную, как говорится, в поте лица своего, и только затем рыхлить и окучивать, то сорняки успеют поглотить питательные вещества и воду, предназначаемые картофелю, и к тому же заглушить его. После такой запоздалой прополки картофель выглядит голенастым, плохо облиственным, продуктивность его понижена. Кроме того, некоторые сорняки успевают обсемяниться, тогда как ранняя обработка посадки не только освобождает картофель от сорняков, но и снижает запас их семян в почве.

Недели через две после рыхления, когда картофель подрастет до 20 см, окучьте его, а дней через 10 проведите повторное окучивание. Такая обработка способствует лучшему росту клубней. Высокое окучивание предупреждает их позеленение.

В. Колобаев, доктор биолог, наук

Газета "САДОВОД"









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