







::. КАРТОФЕЛЬ в июле | Овощеводство / картофель КАРТОФЕЛЬ в июле

В начале третьей декады приступают к активной копке клубней ранних сортов картофеля. На хранение этот картофель, как правило, не оставляют, кроме семенного материала, а употребляют непосредственно в пищу. Ранняя уборка способна предотвратить поражения клубней фитофторозом. Клубни с малейшими поражениями употребляют в пищу в первую очередь и не оставляют на семенной материал.

Если погода в период бутонизации среднеспелых и среднепоздних сортов окажется теплой, с достаточным количеством осадков, ботву может поразить фитофтороз. Основной признак этого заболевания - темно-коричневые пятна на листьях. На грибнице образуется большое количество спор. Потоки воздуха быстро разносят их на поля и другие огороды. Особенно быстро распространение происходит в дождливую погоду. Дождем споры гриба смываются и проникают в почву, затем к клубням картофеля, инфицируя их. Ущерб от фитофтороза значительно превышает ущерб от любого другого заболевания, так как при благоприятных погодных условиях в течение 5-10 дней могут поразиться все близлежащие посадки картофеля. Особенно сильно страдают растения на участках, на которых высаживают восприимчивые к патогену сорта и не проводится никакой химической защиты.

Возбудитель фитофтороза картофеля поражает также и томаты, но это происходит спустя 2,5-3 недели после обнаружения первых признаков микоза на ботве картофеля. В том случае, если вегетационный сезон достаточно жаркий и сухой, то вместо фитофтороза на листьях картофеля может активно развиться другой микоз - альтернариоз (иначе - макроспориоз или сухая пятнистость). Это заболевание проявляется на листовых пластинках в виде пятен концентрической формы. Альтернариоз в значительной степени уменьшает ассимиляционную деятельность листьев, в результате чего они преждевременно засыхают, клубни измельчаются и снижается урожай.

Для борьбы с этими грибными болезнями картофеля для частного сектора рекомендовано очень много биологических и химических препаратов. Чаще опрыскивают ботву растений растворами фунгицидов в начале обнаружения заболевания. Нередко рекомендуют первую обработку ботвы растений растворами фунгицидов проводить при первом появлении симптомов болезни, вторую - через 10-15 дней, третью и четвертую - по мере необходимости с интервалом 10-15 дней. Однако эти препараты, как правило, предохраняют от заражения, но не способны вылечить растения от заболеваний. Целесообразно заблаговременно осуществить профилактическую обработку кустов (начало бутонизации), не дожидаясь появления первых признаков макроспориоза или фитофтороза. Обработка пораженных посадок - запоздалая мера, так как после заражения развитие болезни можно только затормозить.

А. Михайлов, канд. биол. Наук

Газета «САДОВОД»









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Уборка картофеля

Когда убирать картофель?

Что делать, если картофель заболел?

На поверхности клубней язвочки и темно-коричневые пятна.

Фитофтороз КАРТОФЕЛЯ

::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.