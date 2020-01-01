



::. Огурцы на грядке | Овощеводство / огурец Огурцы на грядке

Почву весной обильно удобряют свежим навозом или компостом - по 10 - 15 кг и более на 1 м 2 . Затем землю перекапывают вилами, тщательно заделывая удобрения в грунт.

Чтобы получить урожай в ранние сроки, в середине гряды делают глубокие борозды, в них укладывают разогревшееся биотопливо слоем 20-25 см и засыпают его на 19-20 см почвой. Гряда должна быть шириной 110- 120 см.

Рассаду высаживают по центру гряды над биотопливом на расстоянии 25 см (ранние сорта) или 30-35 см (гибридные). Так же высевают семена - по одному пророщенному в лунку. Устанавливают каркас и укрывают гряду пленкой. На утепленных биотопливом грядах огурцы сеют в третьей декаде мая, на холодных грядах - в первой декаде июня. Для улучшения теплового режима внутри теплицы можно установить еще и малый каркас - высотой 30-35 см, шириной 40 см - и укрыть его пленкой. Это не только ускоряет всходы, но и защищает растения от возможных заморозков.

Растения растут под пленкой до наступления теплой погоды. Нужно следить, чтобы под внутренней пленкой в солнечные дни растения не перегревались. Необходимо периодическое проветривание, а в дальнейшем и удаление внутреннего укрытия. В теплые солнечные дни в дневное время приступают к проветриванию, не допуская сквозняков. Рыхлят почву, равномерно по поверхности гряды направляют образующиеся плети.

Первые цветки опыляют искусственно. Некоторые гибриды, например сорт Либелла, прищипывают над третьим-четвертым настоящим листом, удаляя верхушку. Это способствует усиленному росту плетей и ускорению появления женских цветков.

При обильном удобрении навозом растения в подкормках не нуждаются. Но на бедных почвах и при слабом росте огурцам следует дать жидкую подкормку коровяком, разбавляя его из расчета 1 часть на 8-10 частей воды. Желательно, чтобы раствор не попадал на листья и плети. После подкормки растения поливают. Минеральные азотные и калийные удобрения дают в слабых концентрациях - по 10-15 г

на 10 л воды. В период плодоношения дозы увеличивают на 25-30%.

Помните: растения нуждаются в систематическом увлажнении почвы, особенно в солнечные теплые дни и в период плодоношения. В ранний период их следует поливать теплой водой (20-25°С)

Под пленкой нужно поддерживать повышенную влажность воздуха и не допускать резких колебаний температуры. В солнечные дни она должна быть в пределах 25-28°С, в пасмурные – 20-24°С. Необходимо также обеспечить пчелам доступ к цветкам для опыления.

Сбор плодов следует проводить регулярно — через день или два, не допуская их перерастания. Собирать их лучше в утренние часы, пока прохладно.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор













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::. прочитало: 109 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.