::. Крепкая рассада томатов. 5 советов от моей бабушки | томаты / На подоконнике
Крепкая рассада томатов. 5 советов от моей бабушки
Это было в начале семидесятых годов. На дачу тогда мы ездили на электричке. В конце мая по выходным в электричку втиснуться было очень сложно, почти невозможно. Садоводы везли на дачу доски, бочки, поросят, кур, и рассаду томатов. Рассада почти у всех была под 2 метра, тонкая, хилая и обязательно была подвязана к какому-нибудь шесту, чтобы не упасть. У моей бабушке было всё по-другому. Стебли рассады жирные, кусты низкие. Все 25 кустиков умещались в двух небольших коробках.
Помню прямо в электричке люди косились на наши коробки с рассадой, а иногда просили дать советы, как же можно в городе вырастить такую крепкую рассаду. Помню некоторые ответы бабушки, с которыми хочу поделиться с вами.
Господь создал мир идеальным, делайте так, как в природе. И будет вам крепкая рассада и хороший урожай.
Интересно, ведь в те года почти все были атеистами, но бабушку не перебивали, видимо, хороший урожай был все-таки выше их атеистических принципов.
Так вот вернемся к моей бабушке, а вернее к конкретике, как же создать такие условия.

1. Весной, температура воздуха еще невысокая. Днем теплее, а ночью – значительно холоднее. Это необходимо соблюдать и при выращивании рассады. В первые дни не следует помещать всходы сразу в тепло. Низкая температура сдерживает рост лишь надземной части, а корешки растут. В первую неделю создайте всходам условия, где температура воздуха будет градусов 15. А далее днем при хорошем освещении пусть будет комнатная температура, а ночью снижайте градусов до 15, а можно и чуть ниже, как в природе.
У нас это было так: рассада стояла на подоконнике на кухне. Окна выходили на южную сторону. В первую неделю, а затем по ночам двери на кухню закрывались и открывались форточки или даже окна (в зависимости от погоды). На кухне после таких процедур было всегда прохладно, но ради крепкой рассады все терпели.

2. Все живые организмы питаются. Питаться хотят и растения. Почва для рассады должна быть плодородной, но переедать тоже вредно. Бабушка грунт для рассады осенью всегда заготавливала сама. Пропорции я, конечно, не помню, но в состав всегда входили дерновая земля, компост и древесная зола. Причем древесная зола была по словам бабушки обязательным компонентом, в золе были все элементы, которые нужны растениям, кроме азота. А азот в достаточном количестве содержался в компосте. Подкармливала рассаду бабушка всего один раз, дней за 10 до высадки. На балконе у неё хранился небольшой пакетик с коровяком. Коровяк разводился в отстоянной воде, а затем этим раствором (слабой концентрации) поливалась рассада. Мне это не нравилось: на кухне после этой процедуры стоял неприятный запах.

3. Талая вода весной пропитывает землю. И при выращивании рассады, необходимо следить, чтобы почва никогда не пересыхала, но заливать рассаду тоже нельзя, ведь корешки должны дышать.

4. И рано сеять семена на рассаду не следует. Сейте примерно месяца за 2 до высадки в теплицу.

5. И самое главное. Перед посевом семян, по учению моей бабушки, надо помолиться о хорошем урожае. Можно своими словами. Последний совет всегда вызывал улыбку у пассажиров электрички, а я этим советом пользуюсь по сегодняшний день. И слава Богу на урожай не жалуюсь.

Виктор Семёнов, Санкт-Петербург







::. прочитало: 274 | автор: sadovod | 31 января 2026 | Комментариев 0 |
