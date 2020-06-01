







::. Рассада переезжает на дачу | Овощеводство Рассада переезжает на дачу

Рассада, выращенная в комнатных условиях и предварительно не закаленная, очень чувствительна к пониженным температурам после посадки в необогреваемые теплицы или в открытый грунт. Закалить рассаду - значит постепенно приучить ее к условиям внешней среды перед посадкой.

С ПРИХОДОМ тепла ящики с рассадой выносят на лоджию или балкон не только днем, но и ночью, если нет опасности заморозков. Одновременно с этим рассаду слегка подсушивают, уменьшая, а позже частично или полностью прекращая полив.

Если рассаду выращивали без горшочков, то пересаживают ее с комом земли на корнях. Если есть возможность, то корни такой рассады обмакнуть в густую болтушку из глины с коровяком. Эта смесь обладает большой влагоудерживающей способностью и в значительной мере предохраняет корни от высыхания. В пути на дачу рассада должна быть обязательно защищена от прямых солнечных лучей и ветра. Высокие растения томатов лучше перевозить уложенными горизонтально в продолговатые коробки.

Многие огородники занялись творческим сельскохозяйственным трудом еще зимой и сами вырастили рассаду из семян. Но есть и такие, у кого не было условий для такой действительно творческой работы. Значит, им придется покупать уже выращенную рассаду. Какой же должна быть качественная рассада?

Томаты. Готовая для высадки рассада должна иметь крепкий здоровый вид, пройти закалку, по крайней мере, за неделю до высадки, иметь толстый стебель, короткие междоузлия и темно-зеленые листья, хорошо сформированное соцветие, крепкие корни с земляным комом.

Перец. Рассада также должна быть крепкой, с темно-зелеными листьями, с хорошо сформировавшимся соцветием. Цветущая рассада, а тем более с завязями плодов - это рассада некачественная, т.к. после посадки эти завязи и плоды, как правило, опадают, и будет потерян первый урожай.

Огурец. Для посадки используют 20-25-дневную рассаду, имеющую крепкий прямостоящий стебель с короткими междоузлиями. Рассада не должна быть переросшей, с 3-5-ю настоящими листьями.

Капуста, салат. Рассада готова к посадке, когда появится по 4-5 настоящих листьев. Проследите, чтобы на ней была здоровая вегетативная верхушка и развитые корни, без вздутий-наростов.

Лук-порей. Перед тем, как выбрать из земли рассаду, ее поливают, затем укорачивают листья и корни на 1/3. Для высаживания отбирают только хорошо развитые растения. Чтобы рассада хорошо прижилась, некоторые огородники подсушивают ее, оставляя выбранную рассаду на 7-10 дней в затененном месте.

Л. Шатилова, кандидат с.-х. наук

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 161 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.