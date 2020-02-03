|«Цветочная палитра лета»
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 2-6 и 22-26 июня 2020 г.
Организаторы: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16
Сайт: http://sadovodstvo.sivel.spb.ru
Тематика:
- Цветы и цветочные композиции
- Комнатные цветы от частных коллекционеров: ампельные, бромеливые, суккуленты, декоративнолиственные и декоративноцветущие растения.
- Посадочный материал декоративных и плодовоягодных культур:хвойные, хосты, гортензии, рододендроны, яблони, груши, сливы, вишни, малина, клубника и др.
- Удобрения и средства защиты растений.
- Садово - огородный инвентарь: секаторы, тяпки, мотыги, опрыскиватели, полольники, плодосъемники, и специализированная литература.
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