Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. «Цветочная палитра лета» 2020 | Выставки для садоводов
«Цветочная палитра лета»
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
ст. М. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 2-6 и 22-26 июня 2020 г.
Организаторы: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16
Сайт: http://sadovodstvo.sivel.spb.ru



                                           Тематика:
- Цветы и цветочные композиции
- Комнатные цветы от частных коллекционеров: ампельные, бромеливые, суккуленты, декоративнолиственные и декоративноцветущие растения.
- Посадочный материал декоративных и плодовоягодных культур:хвойные, хосты, гортензии, рододендроны, яблони, груши, сливы, вишни, малина, клубника и др.
- Удобрения и средства защиты растений.
- Садово - огородный инвентарь: секаторы, тяпки, мотыги, опрыскиватели, полольники, плодосъемники, и специализированная литература.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 29 | автор: sadovod | Вчера, 13:23 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2020 (7)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"