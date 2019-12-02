









::. Маточное молочко - продукт полезный | Зелёная аптека Маточное молочко - продукт полезный

Пчелиная матка летом в "час пик" откладывает более двух тысяч яиц в сутки, и если взвесить все эти крохотные белые палочки, то вес их значительно превышает саму родоначальницу. Однако глава семейства не худеет, стабильно сохраняет свою "конституцию". В это время у нее хорошо работают молочные железы, обильно выделяющие очень питательный незаменимый продукт - маточное молочко. Еще ни в одной лаборатории мира, ни одному деятелю науки не удалось получить его искусственным путем. Химический состав его давно установили, но раскрыть главное - жизненную силу, творящую чудеса и заложенную в эту пищу самим создателем природы, не могут.

Зародыш матки и зародыш рабочей пчелы один - оплодотворенное яичко, через три дня из него вылупляется личинка. И вот здесь начинается чудесное явление: беленького крохотного червячка, из которого думают получить матку, кормят все время специальной пищей, маточным молочком. Новая родоначальница вырастает за шестнадцать дней, раньше всех особей и крупнее рабочей пчелы в полтора раза, с хорошо развитыми яйцеродными органами. Личинка, из которой должна получиться рабочая пчела - работяга, получает маточное молочко только три дня, причем корм по химическому составу отличается от пищи маточной личинки, поэтому пчела рождается через двадцать один день, на пять дней позднее матки, меньше ее и с недоразвитыми половыми органами. Она не может спариваться с трутнями, но иногда откладывает яйца, но только не оплодотворенные, трутневые, из них нарождаются самцы, и пчелиная семья обречена на гибель. Происходит это в том случае, когда семья осиротеет и не может вывести себе родоначальницу. Предназначенный для матки корм крылатые труженицы сами поедают, и у них начинают действовать яичники. "Трутовки" (так окрестили пчеловоды этих самок) заполняют пчелиные ячейки трутневыми яйцами, восковая темница наполняется только "мужиками", семья погибает, если ей вовремя не помочь.

Я не случайно так подробно рассказал об энергии и биотворчестве этого продукта: и для человека он стимул жизни, здоровья, бальзам для души. Это особенно подчеркивалось на Международном конгрессе пчеловодов, куда съехались со всего мира ученые пчеловоды и врачи, применяющие в своей практике пчелиные пищевые добавки. Пищевые добавки крылатых фармацевтов благотворно влияют на человека при рациональном питании, когда половину всей дневной пищи составляют сырые овощи и фрукты. Есть необходимо всё: свеклу, морковь, капусту, редьку, чеснок, лук и даже картошку и пр. и с растительным маслом. Прежде всего, на столе должен быть салат.

Наше здоровье на 90% зависит от питания: что едим, как едим - так себя и чувствуем. Тот, кто за завтраком отправляет в утробу бифштекс с яйцами, того преследуют все современные хворобы. У кого по утрам на столе два яблока и стакан натурального сока - того болячки покинули, ушли к тем, кто утром выпивает чашку кофе и "закусывает" папиросой. Кофеин, никотин возбуждают, отравляют организм, создают благоприятные условия для многих заболеваний, и никакие пищевые добавки не помогают, а усиливают действие ядов. Чтобы этого не случилось, съедайте утром два яблока, две столовых ложки меда с маточным молочком и запивайте травяным чаем, а обед и ужин начинайте с сырых овощей - живая пища дарует благо, а продукты из пчелиного склада его усиливают.

Мед с добавлением маточного молочка можно купить во многих магазинах Питера.

На внешнем рынке маточное молочко высоко котируется, там давно поняли его ценность, его благотворное влияние на организм человека. Японцы постоянно употребляют этот продукт, не случайно продолжительность жизни женщин и мужчин этой страны одна из самых высоких в мире.

Маточное молочко - продукт очень полезный, повышает целебные свойства меда. А два этих ценных продукта, оказавшись в одной ложке, благотворно действуют на все системы организма и особенно на его защитные силы.

А. Манжа, пчеловод, г. Никольское, Ленинградская область

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 13:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.